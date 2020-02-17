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南市別恐慌! 黃偉哲：威士特丹號確診乘客沒來過

中央社 / 台南17日電

美國郵輪「威士特丹號」一名美國籍女乘客在馬來西亞被驗出武漢肺炎確診，部分同船旅客曾在2月初造訪台南。台南市長黃偉哲今天說，經查這名患者沒有到過台南。

台南市政府觀光旅遊局下午在大員皇冠假日酒店舉辦「因應新型冠狀病毒肺炎旅宿業防疫措施說明會」，邀請多家業者展示特色餐飲，同時公布配合2020台灣國際蘭展相關活動。

黃偉哲致詞時表示，台南市的優質旅宿沒有因為提高防疫規格而導致品質打折扣，各家業者用心安排住宿及餐飲，一定要讓遊客安心、放心。許多家業者的美食除了在店享用之外，還提供外帶或外送服務，在防疫期間更能符合消費者需求。

黃偉哲表示，威士特丹號上一名美國籍女乘客在馬來西亞被驗出武漢肺炎確診。這艘郵輪在2月初停靠高雄港時，船上部分旅客曾造訪台南多處景點。經過清查後發現，這名確診患者並沒有安排到台南的行程。

黃偉哲說，防疫工作當然是高規格進行，但其實也不用引起太多不必要的恐慌，到台南的旅客仍然可以放心的在舒適環境中吃、住、玩。

他說，下個月將登場的2020台灣國際蘭展，因屬於在相對開闊、空氣流通的空間舉辦，入場的防疫措施比照現行一般的量體溫、及雙手酒精消毒，沒有提高規格。但提醒需要居家自主健康管理、或是接受居家隔離的民眾，千萬不要四處趴趴走，市府一旦發現就會即時公布姓名並且開罰。

世界衛生組織（WHO）在2月11日把武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

黃偉哲 肺炎 馬來西亞
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