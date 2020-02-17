韓國瑜弔唁光德寺淨心長老 紅著眼眶離去

高市阿蓮光德寺住持淨心長老15日辭世，今天上午，蔡英文總統偕同總統府祕書長陳菊與內政部長徐國勇等人低調弔唁，離開後1小時，高雄市長韓國瑜也率市府團隊到光德寺致哀，韓不發一語、紅著眼眶離開。

光德寺淨心長老與政壇人士互動良好，昨天下午，國民黨前主席吳敦義南下高雄弔唁，今天上午 11點40分，蔡英文偕同曾任高雄市長的陳菊，以及內政部長徐國勇、立委邱議瑩等人上香致意，停留時間短暫，未接受媒體採訪。

中午時分，韓國瑜與民政局長曹桓榮、阿蓮區長李坤守、里長鄭文能等人抵達光德寺，停留十幾分鐘離開。陪同人士說，韓國瑜哽咽祭拜，步出山門時紅著眼眶，哀痛難以言語。

曹桓榮說，淨心長老生前非常關心且照顧市長，市長感念在心，雖然今天行程很滿，特地在中午時分到阿蓮弔唁，親自表達感謝與致敬。

去年2月，高雄市長韓國瑜（右）到光德寺參加「仁王護國息災法會」，攙扶淨心長老緩步行進，兩人互動親密。圖／本報資料照