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韓國瑜弔唁光德寺淨心長老 紅著眼眶離去
高市阿蓮光德寺住持淨心長老15日辭世，今天上午，蔡英文總統偕同總統府祕書長陳菊與內政部長徐國勇等人低調弔唁，離開後1小時，高雄市長韓國瑜也率市府團隊到光德寺致哀，韓不發一語、紅著眼眶離開。
光德寺淨心長老與政壇人士互動良好，昨天下午，國民黨前主席吳敦義南下高雄弔唁，今天上午 11點40分，蔡英文偕同曾任高雄市長的陳菊，以及內政部長徐國勇、立委邱議瑩等人上香致意，停留時間短暫，未接受媒體採訪。
中午時分，韓國瑜與民政局長曹桓榮、阿蓮區長李坤守、里長鄭文能等人抵達光德寺，停留十幾分鐘離開。陪同人士說，韓國瑜哽咽祭拜，步出山門時紅著眼眶，哀痛難以言語。
曹桓榮說，淨心長老生前非常關心且照顧市長，市長感念在心，雖然今天行程很滿，特地在中午時分到阿蓮弔唁，親自表達感謝與致敬。
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