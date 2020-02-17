憂白牌車成防疫漏洞 高市監理所取締熱點

台灣首例感染2019冠狀病毒疾病死亡者是一名白牌車駕駛，這起意外顯現防疫漏洞的問題，高雄市區監理所指出，近日會在重點熱區取締，以免防疫漏洞擴大。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布台灣首例感染武漢肺炎死亡者，生前是白牌車駕駛，疑因未受規範成了防疫漏洞。高雄市區監理所運輸管理科長鄭棍泉今天接受電話採訪表示，近日會針對白牌車常出沒的地點進行取締，也呼籲民眾不要搭乘不受規範的白牌車以免增加防疫風險。

「白牌車」是指沒有營執照者；雖然監理單位也說會熱點取締，但也有執業者在遇取締時辯稱是協助載送親友而瞞過取締裁罰。鄭棍泉表示，事涉防疫漏洞，將會更密集布點查察。他指出，去年高雄市區監理所共取締裁罰15件非法營業的白牌車，每件裁處新台幣10萬元，並處吊扣車牌及駕照。

鄭棍泉說，多數取締白牌車都是接獲檢舉，否則就要於攔下汽車時，快速隔離乘客及駕駛比對說法，監理所每個月排定6次取締班表，熱點區以機場、高鐵站或高雄車站為主，另外加工區出口也會隨機攔查。

市府交通局運輸監理科長李啟清指出，中央已協助包括計程車、公車、捷運及輪船公司駕駛及第一線人員配售每天一個口罩使用量，維護盼交通從人員及乘客健康防護安全；統計高雄市每天因為運輸人員口罩需求約9600個，至於非法營業車輛不計入口罩配售。