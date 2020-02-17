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慶祝台鐵潮州站百年 神秘「陽光小站」將曝光

中央社 / 屏東縣17日電

台灣鐵路局屏東潮州站今年建站100週年，潮州車站高架化成為台鐵車輛調度基地後，基地裡有個工作人員專用月台取名「陽光小站」，22日的慶祝活動這個神秘「站中站」將曝光。

1920年2月22日啟用的台鐵潮州站將於今年2月22日滿百歲生日，台鐵特別發行「潮庄潮州、百年傳承」紀念套票歡慶潮州建站百歲生日快樂，套票內含2張名片式車票，一張為「潮州-歸來懷舊」普通車車票；另一張「潮州-屏東」普悠瑪名片式車票，限量1500份。

除了台鐵的慶祝活動外，潮州鎮公所22日起一直到6月也將舉辦一系列的慶祝活動，其中22日以「潮集陽光、百歲驛站」為主題，除了在公路總局第三區工程處舉辦潮州站百年及潮州鎮發展的相關史料照外，當天安排專列車前往「陽光小站」，讓外界一窺「站中站」。

潮州鎮公所主任秘書王建元表示，22日當天將由台鐵第1位女性司機載邀請的貴賓前往「陽光小站」，由於「陽光小站」是工作人員使用的專用月台，平常一般民眾不能進入，這次邀請鎮公所附屬組織的工作人員，還有鎮代表、媒體、縣議員等約350人進入參觀，揭開「陽光小站」的神秘面紗。

台鐵車輛調度基地原來設在高雄，配合高雄鐵路地下化，調度基地民國104年搬到潮州，目前約有600多人在潮州工作。台鐵表示，當初取名時還經過票選，大家一致認為要搬到一個陽光普照的地方，因此取名「陽光小站」，距離潮州站1.9公里、車程約6分鐘。

王建元說，「陽光小站」站名非常陽光，員工們也都期許到了月台就要帶著微笑開心工作，所以鎮公所特別發行紀念版「潮州-陽光小站」的一卡通贈送給當天參觀者。

鎮公所表示，潮州火車站2013年6月25日高架化，南端興建的潮州車輛基地於2015年10月15日啟用，預計2021年底整體計畫完工（高雄機場南遷潮州）。潮州火車站承載著潮州的風華，更是潮州邁向現代化城鎮的推手，潮州鎮目前人口5萬3000多人，是全縣最大鎮，平均每天6000至7000人次旅客在潮州上下車。

台鐵 屏東
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