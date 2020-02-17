澎湖防疫升級 縣長：出國回來有症狀一律送院採驗

中央流行疫情中心宣布全面啟動加強社區監測方案，澎湖縣長賴峰偉今天說，近期有國外旅遊史且有發燒、呼吸道症狀者一律送院採驗，呼籲鄉親避免出國，若要前往台灣，全程載口罩、勤洗手。

武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，賴峰偉上午在防疫會議中表示，中央16日啟動社區監測後，更可證明澎湖在機場、港口設置紅外線體溫測量儀的必要性，第一時間篩檢出有發燒的旅客，可追蹤疑似病例，避免擴大疫情，澎湖醫界也肯定澎湖防疫措施超前布署。

對於中央流行疫情中心衡量疫情在國際升溫，對日本等國發出旅遊警示，賴峰偉呼籲防疫期間鄉親除非必要，避免出國，若必須至台灣本島，也請全程戴口罩、隨時洗手。

澎湖衛生局長蕭靜蓉指出，中央流行疫情中心啟動社區監測方案，只要14天內有國外旅遊史或曾接觸來自國外有發燒、呼吸道症狀人士接觸史，且醫師高度懷疑感染「新冠肺炎」症狀個案、發燒及呼吸道症狀群聚現象者、抗生素治療3日未好轉且無明確病因、群聚事件個案或醫護人員肺炎個案皆列為監測對象。

蕭靜蓉表示，衛生局一旦在機場、港口發現入境旅客發燒，或各診所有發燒、呼吸道症狀群病患，將立即送三總澎湖分院採檢送驗，未發現肺炎者，可回家自主健康管理，但在接獲檢驗報告前，不得外出。如果測出肺炎，將安排住院，醫院對個案採標準飛沫及接觸防護措施，再視是否確診，採後續處置。

蕭靜蓉也說明，社區感染定義必須是確診者找不到傳染的來源、國內案例多於國外染感案例、持續性的傳播鍊，及廣泛發生群聚感染事件。台灣目前未符合4個前提，也請民眾不要恐慌，勤洗手、保持個人衛生才是防疫之道。