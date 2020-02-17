快訊

防疫恐慌？好市多又一神物被掃光 網友驚：以前特價也沒人搶

疫情狙擊！東京馬拉松2020取消非職業跑組參賽

澎湖防疫升級 縣長：出國回來有症狀一律送院採驗

中央社 / 澎湖17日電

中央流行疫情中心宣布全面啟動加強社區監測方案，澎湖縣長賴峰偉今天說，近期有國外旅遊史且有發燒、呼吸道症狀者一律送院採驗，呼籲鄉親避免出國，若要前往台灣，全程載口罩、勤洗手。

武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，賴峰偉上午在防疫會議中表示，中央16日啟動社區監測後，更可證明澎湖在機場、港口設置紅外線體溫測量儀的必要性，第一時間篩檢出有發燒的旅客，可追蹤疑似病例，避免擴大疫情，澎湖醫界也肯定澎湖防疫措施超前布署。

對於中央流行疫情中心衡量疫情在國際升溫，對日本等國發出旅遊警示，賴峰偉呼籲防疫期間鄉親除非必要，避免出國，若必須至台灣本島，也請全程戴口罩、隨時洗手。

澎湖衛生局長蕭靜蓉指出，中央流行疫情中心啟動社區監測方案，只要14天內有國外旅遊史或曾接觸來自國外有發燒、呼吸道症狀人士接觸史，且醫師高度懷疑感染「新冠肺炎」症狀個案、發燒及呼吸道症狀群聚現象者、抗生素治療3日未好轉且無明確病因、群聚事件個案或醫護人員肺炎個案皆列為監測對象。

蕭靜蓉表示，衛生局一旦在機場、港口發現入境旅客發燒，或各診所有發燒、呼吸道症狀群病患，將立即送三總澎湖分院採檢送驗，未發現肺炎者，可回家自主健康管理，但在接獲檢驗報告前，不得外出。如果測出肺炎，將安排住院，醫院對個案採標準飛沫及接觸防護措施，再視是否確診，採後續處置。

蕭靜蓉也說明，社區感染定義必須是確診者找不到傳染的來源、國內案例多於國外染感案例、持續性的傳播鍊，及廣泛發生群聚感染事件。台灣目前未符合4個前提，也請民眾不要恐慌，勤洗手、保持個人衛生才是防疫之道。

發燒 疫情 澎湖
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

澎湖居家檢疫 擅離住所將開罰

澎湖漁船運7萬多N95口罩擬出海 頼峰偉：請檢依法嚴辦

小三通封關無法返台 賴峰偉指示協調鄉親返鄉

陸配趕在小三通關閉前回澎湖 賴峰偉要求加強管制

相關新聞

憂汽車隔音太好聽不見警消鳴笛 韓國瑜：研究調整音頻

高雄市長韓國瑜上午出席道安會報後受訪表示，市府願做全國之先，讓智慧交通跟現代化5G結合，做出智慧型交通號誌，另也要實驗調...

新冠肺炎疫情衝擊 高雄小黃營收減4、5成

曾停泊高雄港的美國郵輪威士特丹號一名美國籍女乘客確診罹患新冠肺炎，高雄市交通局今表示，目前掌握服務郵輪司機計44名，資料...

出席道安會報 韓國瑜：努力降低事故

高雄市長韓國瑜上午出席市府道安會報109年第2次會議，韓國瑜說，去年車禍受傷人數減少，但死亡增加，機車傷亡占百分之6、7...

屏東首座太陽能風雨球場 下月完工

屏東縣環保局推動學校設置太陽光電結合風雨球場，已有8所學校完成招標作業，屏東市明正國中、潮昇國小預定下月完工，是首批結合太陽光電的風雨球場校園。

淨心長老病逝 總統今往悼祭

高雄光德寺住持淨心長老15日逝世，政界與宗教界人士同感哀戚，國民黨前主席吳敦義、高雄市民政局長曹桓榮昨到光德寺弔唁，蔡英文總統今天也將前往悼念。淨心長老兩度促成西藏精神領袖達賴喇嘛來台交流，替漢藏佛教交流締造歷史，對宗教事務貢獻卓著。

掌握眉角 輕鬆帶爸媽自助旅行

廉價航空興起後，出國自助旅行不再是遙不可及的夢想。其實帶父母出國自助旅行不難，除天氣因素要納入考量，建議行程別排太滿、吃飯定時、步行路程不能太遠等，掌握幾個要領，就能開心出遊，帶回無價回憶。

機車考照別怕 專人教你秘笈

二行程機車即將淘汰，輕型機車也減產，僅持有輕型機車駕照的民眾，得補考一般重型機車駕照才能上路。直接參加路考的及格率僅近7成，初次考照者及格率更不到5成，高雄市苓雅監理站派專人在考場教導應試技巧，助考生過關。

施工解水患 高雄神農路封單向道

高雄市鳥松區神農路與水管路口因地勢低漥，下雨易積淹水，高雄市水利局進行道路墊高及側溝改善，分段封閉單向道路施工，預計7月底前完工。另，高雄市第15座滯洪池幾近完工，第16座發包中，可望在今年汛期加入防洪。

不愁價跌 他讓蜜棗延20天採收

蜜棗是高雄重要農產品，主產期約3個月，高雄農民經由照燈及品種更新讓產期延長至半年，以網室生產減少蟲害，締造高品質蜜棗，型農陳明輝以溫室及RO水種的蜜棗，搭配微噴水氣及遮蔭網調控產期，讓珍蜜蜜棗延後20天以上採收，區隔上市時間，提高市場價格。

高雄蜜棗銷中東 不怕船運時間長

高雄市農業局拓展農產品進軍海外市場，今年成功將蜜棗及番石榴等銷到中東地區，過去水果受船運時程太長限制，多僅銷售鄰近國家，加強農民冷鏈管理輔導後，高雄鮮果海運到杜拜販售，扣除航程還有1周以上時間，創外銷新契機。

不怕道路中斷 藤枝森林遊樂區今年內常態性開園

高雄藤枝森林遊樂區是南部避暑勝地，八八風災後，藤枝林道尚未全線搶通，去年開放遊客行走林下步道入園，試營運2個月頗受好評。...

影／吳敦義量額溫戴口罩 悼念佛教界一代宗師淨心長老

高雄光德寺住持淨心長老昨日逝世，政界與宗教界人士同感哀戚，今起陸續前往光德寺弔唁。今天下午，國民黨前主席吳敦義前往光德寺...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。