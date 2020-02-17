消防車被撞警消罹難 韓國瑜允速推智慧交通號誌

高雄市日前發生消防車被貨車撞翻事件造成1死4傷，市長韓國瑜表示，難以接受消防車在鳴笛情形下被撞，宣示要加速推動設置智慧型交通號誌，並做汽車音頻實驗可聽到鳴笛。

韓國瑜今天出席市府道路交通安全督導會報109年第一次委員會議，面對日前消防車被大貨車撞翻事故，他在會後受訪做上述表示。

他說，市府要馬上推動智慧型交通號誌的設置、結合5G業者做智慧號誌的實驗測試，也要做一項音頻實驗並讓在現代化汽車駕駛時還是聽得到警車、消防車、救護車鳴笛聲。

韓國瑜致詞指出，民國108年高雄市交通事故受傷人數較107年下降，但死亡人數卻增加；其中機車的傷亡還是占大多數，約占交通事故的60%到70%。

韓國瑜指出，約有90%以上的交通事故是人為造成，包括路權忽視、習慣不守法、缺乏防禦駕駛觀念等，主張交通安全教育要從小做起，也要從執法工作、宣導、監理等各方面保障駕駛行為。

依交通局統計，108年上半年A1類事故（造成人員當場或24小時內死亡交通事故）死亡人數每月平均19人，下半年每月平均14人。對於死亡人數居高不下，韓國瑜允諾還要再努力改善並降低死亡人數。