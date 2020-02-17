憂汽車隔音太好聽不見警消鳴笛 韓國瑜：研究調整音頻

高雄市長韓國瑜上午出席道安會報後受訪表示，市府願做全國之先，讓智慧交通跟現代化5G結合，做出智慧型交通號誌，另也要實驗調整警車、消防車、救護車，讓汽車駕駛不會因隔音效果而聽不到。

道安會報做出幾項結論，韓國瑜說，首先，對於高雄市有消防員在出勤路上遭遇車禍傷亡，市府人員心情都非常難過，所以要求智慧型交通號誌一定要趕快處理。

其次，他說，5G時代來臨，對得到5G標案的廠商、通訊公司來說，非常需要一些程式，能夠來實驗智慧型交通號誌，高市府願意做全國之先，讓交通跟現代化的5G結合，發展智慧交通。

最後他提到，因為科技進步，現在每個駕駛人開車時，隔音效果太好，所以警車、消防車、救護車鳴笛，有時會聽不見 ，所以馬上要做一項實驗，怎樣調音頻，讓在現代化汽車駕駛時，還是聽得到警車、消防車、救護車，馬上要做這個實驗。這些結論都是希望高雄市未來交通安全能更進一步得到確保。