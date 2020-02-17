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美商玫琳凱送愛到偏鄉 女童擁抱讚人美心美

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
美商玫琳凱台灣分公司連續15年送愛到偏鄉，昨天為屏東恆春家扶的受助女童送來學用品合、電風扇及MP3音響。圖／屏東家扶提供
美商玫琳凱台灣分公司連續15年送愛到偏鄉，昨天為屏東恆春家扶的受助女童送來學用品合、電風扇及MP3音響。圖／屏東家扶提供

美商玫琳凱化妝品台灣分公司連續15年送愛到偏鄉，昨天為屏東恆春家扶的受助女童送來學用品合、電風扇及MP3音響，讓偏鄉強勢家庭孩子可以在炎熱天氣緩解熱氣，用MP3音響來訓練英文聽力，受贈孩子難掩興奮心情，給遠道而來的阿姨、姐姐一個熱情的擁抱，並派代表朗讀感謝卡，直呼這是最有溫度的開學禮物，大讚「人美心更美！」

美商玫琳凱公司2005年開始與家扶基金會合作，共同發起「玫瑰綻放─愛心助偏鄉貧困女童計劃」，提供國小女童獎助學金與學習設備改善與學習軟體補充，希望能藉由實質協助幫助弱勢的國小女童安心向學，以提升其自信心與競爭力,至今15年未間斷，每年捐助金額逾百萬元，屏東已有千名偏鄉女童受惠。

屏東縣滿州鄉念小五的小惠說，恆春四季炎熱的天氣往往讓她心浮氣躁，加上家中弟妹多，電風扇必須共用，因而無法專心念書，看到玫琳凱的阿姨贈送的電風扇，格外開心，將來念書或寫功課，就能在更好的環境中完成，用MP3音響來加強自己的英文聽力，也期許自己未來有能力時能回饋社會，把愛傳下去。

玫琳凱公司督導盧麗茹說，偏鄉孩子處於社會中較少被關心的一群，希望能夠藉由公司的方案來給予偏鄉孩子關心及照顧，除了28組的學用品外，還補助12位孩子每月1000元的助學金；恆春分區扶幼主委董瑞萍說，這是絕佳的品格教育機會，她勉勵孩子，現在受人幫助，將來有能力時，也要用行動回饋社會。

偏鄉 屏東縣 恆春
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