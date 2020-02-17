出席道安會報 韓國瑜：努力降低事故

高雄市長韓國瑜上午出席市府道安會報109年第2次會議，韓國瑜說，去年車禍受傷人數減少，但死亡增加，機車傷亡占百分之6、70最多，另消防員竟在出勤路上發生車禍，令人無法接受，請相關單位繼續努力，支持一下高雄市政府行的安全。

韓國瑜說，2019年高雄市車禍受傷人數，較2018年下降，但死亡人數有增加，其中機車傷亡還是占交通事故百分之60到70左右最多，所以要拜託相關單位繼續努力、降低事故。

韓國瑜說，因為機車使用率非常高，機車騎士如果自己再沒注意，沒有認知道路風險，做出危險駕駛行為，會造成很多事故發生。

韓國瑜說，交通事故百分之90以上，都是人為造成，包括對路權的忽視，及習慣不守法、缺乏防禦駕駛觀念，所以交通安全教育需要從小做起，也要從執法工作、宣導、監理等各方面來保障駕駛行為。

對於消防員車禍傷亡事故，韓國瑜說，他今天早上去靈堂上香，感觸特別多。很多消防人員因為工作關係，在災難現場發生意外，沒想到這次，居然會是在道路上，消防車在鳴笛的情況下，被大貨車撞倒，令人無法接受。請道安會報各位代表繼續幫忙，支持一下高雄市政府行的安全。