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慰勉員警 韓國瑜：刑案暴力犯罪數穩定下降

中央社 / 高雄17日電

高雄市左營警分局於過年期間快速偵破糾眾鬥毆和持槍傷人等2案，高雄市長韓國瑜今天到左營警分局為員警加油打氣，他舉出刑案和暴力犯罪數，表示都在穩定下降中。

不過，左營警分局原蔡姓偵查隊長近日遭調職，媒體記者於韓國瑜主持慰勉員警會後追問原因，但韓國瑜只回應「謝謝」。

韓國瑜致詞時表示，依據高市警局統計數據，民國108年刑案發生2萬7665件，較107年2萬8316件下降2.3%；殺人等暴力犯罪案發生90件，較107年106件下降17.8%。今年統計至2月13日，刑案發生2729件，較去年同期3163件下降13.72%；暴力犯罪案發生6件，較去年同期15件下降60%。

韓國瑜表示，顯見高市刑案及暴力犯罪數均穩定降低中，整個治安進步。不過，由於媒體的關注及海內外人士對高雄特別厚愛，同樣一件刑案在高雄發生跟在其他縣市發生時相較，高雄有被關注、被報導甚至被扭曲的情況。他認為高市警方、警眷一定覺得有志難伸，這口氣嚥不下，也不公平。

韓國瑜 高雄市
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