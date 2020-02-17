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高市交通文宣出現五星旗 大隊長等3人加重懲處

中央社 / 高雄17日電

高雄市警察局交通大隊印製「汽機車安全駕駛」文宣，背景建築插有「五星旗」，遭眼尖民眾舉發，高市警局昨天深夜發布懲處令，交大陳姓大隊長等3人遭記過和改調非主管職務等。

高市警察局今天表示，經警局內部開會研議，決議加重懲處，並要求全面回收文宣摺頁，也要求廠商重新印製及追究責任。

高市警察局表示，此案承辦人彭姓警務員負責文宣繕校，未能察覺圖片舛誤之處即時更正，顯有疏失，從嚴從重究責記過2次；鄭姓組長督導不周，記過1次並改調非主管職務；陳姓大隊長記過1次。

高市警察局交通警察大隊是印製108年度交通宣導文宣摺頁，今年2月13日被民眾發現圖像中出現「五星旗」，查出文宣是印製廠商以網路免費圖稿印製，交通大隊校稿時未能即時察覺舛誤之處，致印製後發送各分局轉發民眾宣導，交通大隊於當天接獲反映後全面回收文宣。原懲處為業務承辦人與組長記申誡。

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