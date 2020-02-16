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不怕道路中斷 藤枝森林遊樂區今年內常態性開園

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
藤枝森林遊樂區今年內將會常態性開園，因道路中斷，車子無法直接抵達園區大門，林下步道只能用走的。圖／本報資料照

高雄藤枝森林遊樂區是南部避暑勝地，八八風災後，藤枝林道尚未全線搶通，去年開放遊客行走林下步道入園，試營運2個月頗受好評。屏東林管處表示，今年藤枝將採常規化開園營運，單日入園人數可望從350人提升至500人。

2009年八八風災重創藤枝林道，藤枝森林遊樂區聯外道路坍方，因地基不穩重建困難。考量道路中斷導致山區產業受挫，藤枝去年從3月底試營運至6月，遊客將車子停放在38甲櫻花公園停車場，隨後再徒步或搭乘小黃接駁車至道路中斷處（藤枝林道18K），靠雙腿健行林下步道抵達園區大門口。

林務局屏東林管處去年開園試營運3個月，開放後帶動山區觀光。今年藤枝尚未開園，不過近日仍有遊客上山，抵達園區大門才發現尚未開園，轉往山區派出所求助。對此屏東林管處表示，今年預計採常態性開園，每日接受500名遊客上網申請入園，會保留部分名額給社區居民開團導覽；汛期來臨時，林務局將採用嚴格的休園標準，只要發布豪雨特報就預警性休園 。

屏東林管處指出，遊樂區去年從3月開放至6月底，共吸引1萬7千名遊客上山，初估帶來1千萬元觀光產值與效益，今年預計會朝常態性開園努力，開放日期仍在研議中。

藤枝森林遊樂區今年內將會常態性開園，暫定每日開放500人入園。圖／本報資料照

屏東 八八風災 森林遊樂區
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