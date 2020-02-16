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高樹國際馬拉松如期開跑 跑迷：佩服主辦單位的勇氣

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
邁入第7年的屏東高樹蜜鄉國際馬拉松，主辦單位考量目前確診病例皆來自境外感染及境外移入致家庭感染，尚無社區群聚感染，在充足的防疫相關措施下，今天上午如期開跑。圖／高樹鄉公所提領

新冠肺炎疫情持續發燒，國內部分大型體育賽事紛紛延期或取消，邁入第7年的屏東高樹蜜鄉國際馬拉松，主辦單位考量目前確診病例皆來自境外感染及境外移入致家庭感染，尚無社區群聚感染，在充足的防疫相關措施下，今天如期開跑；今年賽事約1萬人報名，到場約9000人，在諸多馬拉松賽宣布停辦或延期之際，有到場的跑友感動說，不得不讚嘆主辦單位的勇氣和智慧。

「看到高樹國際馬拉松『解鎖』的公告訊息，興奮到跳起來！」沈姓資深跑友說，連續4周沒有馬拉松可以跑，對他來說可是悶爆了，腳都快廢了；更要讚嘆主辦單位的勇氣，由於近日各大賽事不是取消就是延期，他相信主辦方在決策的時候，一定承受很大壓力，不得不佩服這樣的勇氣。

他說，之所以讚嘆主辦單位的智慧，畢竟疫情嚴謹，宏觀大局，也真正站在參賽者的立場思考，做好相關防疫措施並保障參賽者權益，如期舉辦，佩服這樣的智慧。

新冠肺炎疫情蔓延，在其他馬拉松紛紛宣布停辦或延後之際，高樹鄉公所不諱言做決定時有莫大壓力，根據中央流行疫情指揮中心公告的新冠肺炎統計資料，考量新冠肺炎大部分都是境外移入感染，少數是境外移入家庭感染個案，尚無社區群聚感染，且中央主管機關並無禁止大型室內外活動；基於維護報名者權益，活動會場增加防疫相關措施，因此如期舉行。

主辦單位說，事前通知所有選手填寫自主健康調查表，並請2月1日後從中港澳入境的選手勿參賽，將予以全額退費；今天活動流程取消起跑前暖身操，改由選手自行暖身、增加選手起跑區域空間管制距離，並於現場實施體溫量測、提供酒精或乾洗手液，供跑友實施自我健康管理，今天估有一成報名者受疫情影響未到場。

鄉公所說，高樹馬拉松除了濃濃的人情味以及豐富和香甜的蜜棗伴手禮聞名以外，更出色的就是賽道風景，去年的「百馬獎」（參加100場馬拉松賽）申請人2位，今年有10人申請，其中3人更是到達「兩百馬」，可見高樹賽事在選手心中的特別所在。

邁入第7年的屏東高樹蜜鄉國際馬拉松，主辦單位考量目前確診病例皆來自境外感染及境外移入致家庭感染，尚無社區群聚感染，在充足的防疫相關措施下，今天上午如期開跑。圖／高樹鄉公所提領

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