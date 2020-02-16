高樹國際馬拉松如期開跑 跑迷：佩服主辦單位的勇氣

新冠肺炎疫情持續發燒，國內部分大型體育賽事紛紛延期或取消，邁入第7年的屏東高樹蜜鄉國際馬拉松，主辦單位考量目前確診病例皆來自境外感染及境外移入致家庭感染，尚無社區群聚感染，在充足的防疫相關措施下，今天如期開跑；今年賽事約1萬人報名，到場約9000人，在諸多馬拉松賽宣布停辦或延期之際，有到場的跑友感動說，不得不讚嘆主辦單位的勇氣和智慧。

「看到高樹國際馬拉松『解鎖』的公告訊息，興奮到跳起來！」沈姓資深跑友說，連續4周沒有馬拉松可以跑，對他來說可是悶爆了，腳都快廢了；更要讚嘆主辦單位的勇氣，由於近日各大賽事不是取消就是延期，他相信主辦方在決策的時候，一定承受很大壓力，不得不佩服這樣的勇氣。

他說，之所以讚嘆主辦單位的智慧，畢竟疫情嚴謹，宏觀大局，也真正站在參賽者的立場思考，做好相關防疫措施並保障參賽者權益，如期舉辦，佩服這樣的智慧。

新冠肺炎疫情蔓延，在其他馬拉松紛紛宣布停辦或延後之際，高樹鄉公所不諱言做決定時有莫大壓力，根據中央流行疫情指揮中心公告的新冠肺炎統計資料，考量新冠肺炎大部分都是境外移入感染，少數是境外移入家庭感染個案，尚無社區群聚感染，且中央主管機關並無禁止大型室內外活動；基於維護報名者權益，活動會場增加防疫相關措施，因此如期舉行。

主辦單位說，事前通知所有選手填寫自主健康調查表，並請2月1日後從中港澳入境的選手勿參賽，將予以全額退費；今天活動流程取消起跑前暖身操，改由選手自行暖身、增加選手起跑區域空間管制距離，並於現場實施體溫量測、提供酒精或乾洗手液，供跑友實施自我健康管理，今天估有一成報名者受疫情影響未到場。