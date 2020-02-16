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曾寫信求助蔡總統 鑽石公主號台灣父子先後確診

澎湖居家檢疫 擅離住所將開罰

中央社 / 澎湖縣16日電

澎湖縣長賴峰偉今天在防疫會議中要求民政、警察要加強訪視63人居家檢疫民眾，若擅離住所，將處1萬元以上，15萬元以下罰鍰，並呼籲近期赴日旅行的鄉親，返澎後應做好自主健康管理

賴峰偉表示，自武漢肺炎（COVID-19,2019新型冠狀病毒）疫情爆發以來，澎湖共通報9例疑似案例，經採樣送疾管署檢驗後，結果都呈陰性，出院後並在家自主健康管理，每日早晚各量體溫一次，目前尚有2人在家自主健康管理，其餘都恢復健康並解除列管。

縣府指出，內政部民政司通報居家檢疫者共67人，已解除列管13人，目前共有54人居家檢疫中，加上民政司未通報，縣府自行發現須居家檢疫者9人，總計63人，明天有22人健康解除列管，剩餘41人。

賴峰偉表示，日本疑似爆發社區感染，中央流行疫情指揮中心將日本旅遊警示提升為第一級注意，澎湖在這段期間，赴日遊玩的民眾不少，呼籲近期到疫情潛在地區旅行的鄉親返澎後，做好自主健康管理，出門配戴口罩，如有發燒、咳嗽症狀立即就醫。

世界衛生組織（WHO）在2月11日把武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

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