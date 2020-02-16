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看到太陽光電風雨球場的好 屏東引進校園和公園

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
屏東市公所向體育署爭取在廣興公園籃球場增設太陽光電風雨球場已獲同意，公所正尋求合作廠商，除供應運動公園用電外，年租金可回饋作公園維護管理營運財務基金，定今年內可完成。圖／屏東市公所提供

屏東縣環保局推動學校設置太陽光電結合風雨球場，已有8所學校與廠商完成招標作業，屏東市明正國中和潮昇國小預定下月完工，是首批結合太陽光電的風雨球場校園；另屏東市公所向體育署爭取在廣興公園籃球場增設太陽光電風雨球場已獲同意，公所正尋求合作廠商，除供應運動公園用電外，年租金可回饋作公園維護管理營運財務基金，定今年內完成。

屏東縣綠能專案辦公室說，屏東推動綠能，包含打造浮動式太陽能設施、成立專案辦公室、廢棄砂石坑光電區、設置太陽能堤防等都是首創，現階段力拚在嚴重地層下陷鄉鎮打造光電計；另推動校園屋頂設置太陽光電，除達到綠能減碳目標，發電收益回饋金也全數挹注教育資源，到去年底已有168所學校響應，進而推動學校設置太陽光電結合風雨球場，已有8所學校與廠商完成招標作業，明正國中和潮昇國小率先完成下月啟用，可供他學借鏡。

潮昇國小校長林育毅說，屏東天氣炎熱，每到夏天體育課學生在烈日下活動或集會時，常被炙熱的艷陽「烤」得苦不堪言；得知縣府推動太陽光電結合學校風雨球場建置模式，開放學校根據校地狀況與實際需求自行與廠商洽談簽約，不僅有彈性且大幅提高推動效率，更能依照校方、學生的實際需求商議，建造簡易風雨球場不僅可免費獲得場地，也無須負擔維修費用，還可得到發電後的回饋金，一舉多得。

屏東市長林協松說，廣興公園是屏東市北區重要休閒運動空間，南部天氣炎熱，夏季又多雨，為讓市民運動不受影響，有必要新建球場遮雨設施，廣興公園內籃球場使用率，概估平日使用人口150至250人次，假日使用人次及頻率更高。若設遮雨設施並開放鄰近學校使用，全年度使用人次可超過4.5萬人次；3000萬經費中央已同意補助2160萬元，將尋求相關廠商投資興建，除供應運動公園用電外，並洽談1%至2%收取年租金回饋做公園維護營運財務基金。

屏東縣環保局推動學校設置太陽光電結合風雨球場，已有8所學校與廠商完成招標作業，屏東市明正國中和潮昇國小預定下月完工，是首批結合太陽光電的風雨球場校園。圖／屏東縣環保局提供

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