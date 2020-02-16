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衛生所口罩銷售首日 屏東平地熱原民鄉冷

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
口罩販售實名制今天起再增加衛生所販售點，屏東恆春衛生所上午就全部售完，在大門貼上告示。記者潘欣中／攝影

口罩販售實名制今天起再增加衛生所販售點，屏東縣有33個衛生所，縣衛生局說，口罩銷售方式完全比照健保藥局，今天周日安排上、午兩個時段銷售，除了早在2月6日和藥局同步銷售的8個原住民鄉衛生所，其餘23個衛生所的成人口罩幾乎都在上午就賣完。

縣衛生局說，今天上午9時至12時開賣，售完即結束，人口數多的平地鄉鎮市衛生所，有民眾提早前往等候，但沒有出現大排長龍的景象，不致於需要發號碼牌，每天供應200份成人日罩在上午就賣光，兒童口罩則還有半數衛生所未賣完，下午繼續賣。

原民鄉的屏東牡丹鄉生所說，8個原鄉衛生所2月6日起就和藥局同步銷售，住民本就少，已有一波購買潮，加上山上人煙稀少又空曠，少有密閉的公共場域，需求量不如都會，購買者以需要就醫的老人或出遠門者為主，每天200份口罩上周就已經賣不完，今天亦然。

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