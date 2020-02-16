高雄神農路墊高改善 封閉單向道路施工
高雄市鳥松區神農路與水管路口因地勢低漥，常因下雨容易造成道路積淹水阻斷交通，高市水利局正進行道路墊高及側溝改善，即起分段封閉單向道路進行施工，預計今年7月底前完工。
該項工程獲內政部營建署補助工程經費1900萬元，已開始施工，因此分段封閉單向道路進行施工。
水利局表示，鳥松區神農路（水管路西側）道路墊高工程，自神農路與水管路交接處，向東施作長度300公尺，改善後可將該低漥處積水有效導流至坔埔排水，並達到改善區域性積淹水情況，有助於提升神農路整體道路及環境品質。
水利局說，道路墊高工程施工期間，工區範圍將分段局部封閉單向道路及進行車道管制，於路面刨鋪對交通衝擊影響較大的期間，將加強布設安全措施及交管人員協助指揮交通。
用路人也可利用高雄市公共管線管理平台(https:// pipegis.kcg.gov.tw/result.aspx)查詢道路挖掘施工資訊。有問題可於上班時間撥打水利局服務電話：7995678轉2196。
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