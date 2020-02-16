快訊

謝長廷稱鑽石公主號遊客19日返台免再隔離 外交部打臉

專家：新冠肺炎太多未知數 有必要擴大篩檢

高雄神農路墊高改善 封閉單向道路施工

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市鳥松區神農路與水管路口因地勢低漥，水利局正進行道路墊高及側溝改善，分段封閉單向道路進行施工。圖／水利局提供

高雄市鳥松區神農路與水管路口因地勢低漥，常因下雨容易造成道路積淹水阻斷交通，高市水利局正進行道路墊高及側溝改善，即起分段封閉單向道路進行施工，預計今年7月底前完工。

該項工程獲內政部營建署補助工程經費1900萬元，已開始施工，因此分段封閉單向道路進行施工。

水利局表示，鳥松區神農路（水管路西側）道路墊高工程，自神農路與水管路交接處，向東施作長度300公尺，改善後可將該低漥處積水有效導流至坔埔排水，並達到改善區域性積淹水情況，有助於提升神農路整體道路及環境品質。

水利局說，道路墊高工程施工期間，工區範圍將分段局部封閉單向道路及進行車道管制，於路面刨鋪對交通衝擊影響較大的期間，將加強布設安全措施及交管人員協助指揮交通。

用路人也可利用高雄市公共管線管理平台(https:// pipegis.kcg.gov.tw/result.aspx)查詢道路挖掘施工資訊。有問題可於上班時間撥打水利局服務電話：7995678轉2196。

在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

罷韓二階30萬達標 陳冠榮：掀開遮羞布朝48萬邁進

影／突破冷鏈運輸障礙 高雄蜜棗等水果中東上架

徐國勇赴高雄探重傷消防員：別擔心醫療費，這是公家事

不受疫情影響 高雄74噸蔬果銷星馬

相關新聞

搖滾雞農不願獨善其身 集結力量讓消費者與農為鄰

原是電腦工程師、搖滾樂手的陳健福，辭去台北工作回台家鄉屏東萬巒鄉，開展飼養無毒健康雞事業，他發現屏東縣有高質量的熱帶農業...

影／突破冷鏈運輸障礙 高雄蜜棗等水果中東上架

高雄市政府農業局拓展高雄農產海外市場，今年成功上架中東地區，農業局長吳芳銘及產地農會燕巢總幹事蕭富綿在當地15日下午在杜...

神明也愛美 金門牧馬侯祠神像修復 擲筊6次才OK

金門庵前牧馬侯祠近有200年歷史，主祀恩主公陳淵，但因歷史久遠，廟中6尊泥塑神像及2尊木造神像都有裂損，金門縣文化局最近...

高市全LED路燈 E指就能報修

高市推動節能路燈，預計在2020年進入全LED路燈時代，去年底已發包施工，先從市區做起，目前已完成民生、三多、四維路等路段，高雄市副市長李四川說，全面更換LED燈後，不僅省電費，靠著手機的App也可省下巡路燈的人力。

戰勝憂鬱 寄養童媽媽圓婚紗夢

屏東家扶中心昨天舉辦一場特別的圓夢婚禮，3歲半的小芯曾經被寄養安置一年多，她的母親不但戰勝憂鬰症，還一邊照顧小芯的中風父親復健，小芯父母在婚前沒有舉行過婚禮，甚至連拍婚紗照都沒有，家扶中心昨天辦婚禮為這一家人圓夢，也慶祝小芯一家重獲新生。

228出遊 搭公共運輸享優惠

228連假即將到來，為鼓勵民眾連假多搭公共運輸、紓解交通壅塞，交通部公路總局推出多項優惠，包括14家業者、90條國道客運路線平日優惠票價或原票價85折等。另，台鐵也加開134班列車，並提供北宜100元、北花200元優惠票價。

「雙媽」遶境高雄 顏清標聲援韓國瑜：祈求市政昌隆

台中大甲鎮瀾宮媽祖和高雄市鳳山五甲龍成宮「五甲媽」今天首度「雙媽」合體高雄市遶境祈福，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、龍成宮主委...

4月全中運不受疫情影響 地主屏東驗收三級五區成效

受新冠肺炎疫情蔓延影響，國內部分大型體育賽事紛紛喊停或調整；屏東縣體育發展中心表示，4月在屏東登場的全國中等學校運動仍照...

高雄水果外銷星馬又傳捷報 連帶賣出台東釋迦

新冠肺炎影響台灣水果銷陸，星馬市場相對穩定，高雄再度出口74公噸水果前往兩地，其中包含台東鳳梨釋迦、彰化葡萄等地50公噸...

屏東家扶舉辦圓夢婚禮 寄養童媽媽終有機會穿上婚紗

屏東家扶中心今天舉辦了一場特別的圓夢婚禮，3歲半的小芯曾經被寄養安置一年多，她的母親不但戰勝憂鬰症，還一邊照顧中風的父親...

台灣最終場高雄駁二「貓美術館」閉展倒數

目前在高雄駁二藝術特區蓬萊B4倉庫登場的「貓•美術館–世界名畫•全面喵化」高雄場，是台灣最終場，將展出至3月15日止，目...

衛武營威廉．佛塞《寧靜舞夜》 香港、台灣巡演取消

衛武營國家藝術文化中心表示，原訂2月22日、23日在衛武營戲劇院演出的倫敦沙德勒之井劇院—威廉．佛塞《寧靜舞夜》，因國際...

熱門新聞

桃園捷運綠線延伸中壢再推進！可行性研究今獲政院核定

員林「釘子戶」奇景 將拆遷規劃「庇護島」紓解交通

竹縣尖石變身粉紅仙境 櫻桃花季登場賞花不必出國

朝天宮封街席開4千桌除疫法會 內政部長親往開香

神奇！內政部長拜完媽祖 3名失蹤檢疫者很快找到

苗栗永和山水庫水位下降 岩壁露出奇景

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。