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搖滾雞農不願獨善其身 集結力量讓消費者與農為鄰

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
陳健福創立農往直前發展協會，導入勞動部培力計畫經營小農直販所，透過市集、音樂會、農民開講拉近與消費者距離，為農產品銷售開創新路。 圖／勞部部提供

原是電腦工程師、搖滾樂手的陳健福，辭去台北工作回台家鄉屏東萬巒鄉，開展飼養無毒健康雞事業，他發現屏東縣有高質量的熱帶農業生產值，但常見品質參差不齊、生產過量、削價競爭等現象，關鍵在於消費者對農業品牌的認同度不夠，創立農往直前發展協會，導入勞動部培力計畫經營小農直販所，透過市集、音樂會、農民開講拉近與消費者距離，為農產品銷售開創新路。

45歲的陳健福擁有專業錄音師執照，原想在音樂圈做出成績，14年前在親情呼喚下回到家鄉，用做音樂的嚴謹態度養雞，堅持不用抗生素、不使用藥物，並創立獨特的「二段飼育」養雞法，4年前以「搖滾雞」成為屏東縣首家通過產銷履認證的白肉雞品牌，打開知名度；他說，屏東雖是農業大縣，但長期觀察發現，消費者對農業品牌的認同度不夠，農業行銷能量仍有很大進步空間。

「不能單打獨鬥！」陳健福說，團結力量大，近年來帶進新觀念、創立優質農產品牌的青農愈來愈多，為加強農業品牌行銷的能量，3年前創立農往直前協會，建立小農共同行銷、交流平台，涵蓋農漁畜牧，產品相互結合，互補互利，再導入勞動部多元就業開發方案開設小農直販所，建立「田中央小農物產鋪」品牌，藉由與消費者面對面互動交流，實踐「與農為鄰，提供產業直送新鮮食材」想法。

為拉近農業與消費者距離，協會舉辦深入食材產地公益活動外，陳健福也將農業結合自己擅長的音樂元素，用樂譜帶出農夫與土地故事，提升消費者對農業價值的認同；連續3年舉辦以「農人喇底賽」為題的「農人音樂祭」，結合音樂會、農夫市集、農業論壇、農人開講，接地氣的主題呈現輕鬆、詼諧的對話方式，同時藉農人表述農業的現況與未來願景，拉近農業與社會、消費者和政府的距離，更展現農業多樣化的可能性。

屏東縣農往直前發展協會導入勞動部多元就業開發方案開設小農直販所，建立「田中央小農物產鋪」品牌，藉由與消費者面對面互動交流，實踐「與農為鄰，提供產業直送新鮮食材」想法。記者潘欣中／翻攝
為拉近農業與消費者距離，屏東縣農往直前發展協會不定期舉辦深入食材產地公益活動。記者潘欣中／翻攝

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