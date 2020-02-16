搖滾雞農不願獨善其身 集結力量讓消費者與農為鄰

原是電腦工程師、搖滾樂手的陳健福，辭去台北工作回台家鄉屏東萬巒鄉，開展飼養無毒健康雞事業，他發現屏東縣有高質量的熱帶農業生產值，但常見品質參差不齊、生產過量、削價競爭等現象，關鍵在於消費者對農業品牌的認同度不夠，創立農往直前發展協會，導入勞動部培力計畫經營小農直販所，透過市集、音樂會、農民開講拉近與消費者距離，為農產品銷售開創新路。

45歲的陳健福擁有專業錄音師執照，原想在音樂圈做出成績，14年前在親情呼喚下回到家鄉，用做音樂的嚴謹態度養雞，堅持不用抗生素、不使用藥物，並創立獨特的「二段飼育」養雞法，4年前以「搖滾雞」成為屏東縣首家通過產銷履認證的白肉雞品牌，打開知名度；他說，屏東雖是農業大縣，但長期觀察發現，消費者對農業品牌的認同度不夠，農業行銷能量仍有很大進步空間。

「不能單打獨鬥！」陳健福說，團結力量大，近年來帶進新觀念、創立優質農產品牌的青農愈來愈多，為加強農業品牌行銷的能量，3年前創立農往直前協會，建立小農共同行銷、交流平台，涵蓋農漁畜牧，產品相互結合，互補互利，再導入勞動部多元就業開發方案開設小農直販所，建立「田中央小農物產鋪」品牌，藉由與消費者面對面互動交流，實踐「與農為鄰，提供產業直送新鮮食材」想法。