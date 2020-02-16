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影／突破冷鏈運輸障礙 高雄蜜棗等水果中東上架

聯合報 / 記者謝梅芬／高雄即時報導
高雄蜜棗在中東市場上市。圖／高雄市農業局提供

高雄市政府農業局拓展高雄農產海外市場，今年成功上架中東地區，農業局長吳芳銘及產地農會燕巢總幹事蕭富綿在當地15日下午在杜拜Aswaaq supermarket舉辦「高雄蜜棗、番石榴拓銷杜拜」推介活動，外交部駐杜拜辦事處處長楊司恭也到場，由杜拜台貿中心主任王信雄邀科威特網紅Abdul Kareem及當地民眾見證高雄的蜜棗及珍珠芭樂銷售到杜拜。

高雄市農業局說，從民國104年首度參加波灣食品展，同年將高雄特產的番石榴、蜜棗等水果銷售至杜拜果菜批發市場及巴林的阿拉伯超市，農業局經營中東市場多年，今年更與Aswaaq supermarket合作，上架高雄首選蜜棗及番石榴，過去台灣水果受到冷鏈運輸所限制，多數銷售至鄰近國家，如今在農業局配合試驗改良單位的田間栽培技術輔導及對於農友冷鏈管理的協助與輔導，讓高雄鮮果有辦法海運到杜拜地區販售，扣除航程後，還有1周以上的銷售時間，開創拓展高雄鮮果外銷長途航程市場新契機。

燕巢是全台最大的番石榴產地，每年運銷量均達1萬5000公噸以上，在總幹事蕭富綿催生下，燕巢區農會自創「燕之巢」品牌，只要掛上這個品牌的番石榴，批發價均比外縣市高出5元至10元，燕巢番石榴全台聞名，農會長年配合農業局開拓國際市場，將番石榴、棗子、西施柚等產品外銷至加拿大、香港、中國等地，成為全台番石榴內外銷指標。

高雄市農業局說，即日起，在杜拜Aswaaq supermarket這個零售超市可以買到高雄生產的高品質新品種蜜棗雪莉以及來自燕巢地區最美味的番石榴。

高雄蜜棗及番石榴主要外銷加拿大、日本、中國、新加坡、馬來西亞與香港等地，今年成功在杜拜上架高雄首選農產品，要讓高雄首選布局全球。

高雄市農業局局長吳芳銘也趕到中東行銷，他說，阿拉伯聯合大公國由阿布達比、杜拜、沙迦、阿吉曼、富吉拉、歐姆古、哈伊馬角七個酋長國組成的聯邦君主國，這裡農產業的結構主要仰賴進口，每年進口的水果產值高達20億美金，水果也大多沒有關稅，因此，高雄市持續耕耘阿拉伯聯合大公國及鄰近區域的市場。

吳芳銘說，今年除高雄農產上架到杜拜超市販售，現場還提供燕巢芭樂及蜜棗試吃，許多民眾試吃後馬上購買，並表示希望能持續吃到高品質的台灣水果。除此高雄市政府更帶著高雄優質的農民團體前來參加杜拜「2020波灣國際食品展」，協助農民團體走向這個具有龐大商機的消費市場。

高雄市政府農業局拓展高雄農產海外市場，今年成功上架中東地區，農業局長吳芳銘（左二）及產地農會燕巢總幹事蕭富綿在當地15日下午在杜拜Aswaaq supermarket舉辦「高雄蜜棗、番石榴拓銷杜拜」推介活動。圖／高雄市農業局提供

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