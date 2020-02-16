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神明也愛美 金門牧馬侯祠神像修復 擲筊6次才OK

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
采牧士山房負責人周志明等人小心翼翼修補神像。圖／金門縣文化局提供

金門庵前牧馬侯祠近有200年歷史，主祀恩主公陳淵，但因歷史久遠，廟中6尊泥塑神像及2尊木造神像都有裂損，金門縣文化局最近找來專業團隊協助修復，幫神明「美容」，趕在恩主公生日前完成驗收。過程中團隊都擲筊請示跟神明「討論」修復細節，其中修復修李俊將軍時，前後擲筊6次才獲同意，團隊成員也笑稱「神明也愛美」。

金門縣文化局表示，廟方近年在清掃整理時，發現神像有白蟻危害，雖經誘餌除蟲，但因潮濕，神像持續劣損，文化局去年3月會同廟方及金門大學建築系主任、教授曾逸仁，會勘正殿泥塑神像保存維護，確認需要維修，7月委託采牧士山房、南藝大教授邵慶旺及雲林科大教授曾永寬科學檢測，確認損壞狀況，擬定後續保存修護方案。

采牧士山房負責人周志明等人從11月起進行著手修護，本月初完工。周志明表示，修復神像有很多「眉角」，修復前都需按照傳統工序，請道士辭神，再將相關工具、材料淨化，廟方乩童也開符給他們，讓他們比較有靈感。

周志明指出，廟中木造恩主娘的鳳冠配件、木造恩主公的帽緣和足下金獅等部分，依原材料及工法仿作。採取加固、清潔、黏合、填補、全色及仿作來修復。劣損較嚴重的李俊將軍神龕，因神像下半身土質不規則龜裂，內部竹料支架也腐鏽斷裂，最後改用不銹鋼棒替換，算是大手術。

他也提到，每尊神明修復後都要擲筊，擲出聖筊才代表神明示意過關，其中李俊將軍修復前後擲筊6次才獲允許，讓他笑著說，神明也很愛美、重視形象。他說，修復神像不能以修復師角度，要以民間信仰為主，也要尊重神明看法，拿出專業跟神明去溝通討論。

修復後廟方配合恩主公一年一度聖誕，經請示昨天由法師開光點眼；金門縣文化局提到，這算是金門首次神像經過科學檢測進行修復，未來可擴展到各廟宇神像修復。

金門縣庵前牧馬侯祠廟李俊將軍神像左腳修復前裂損嚴重。圖／金門縣文化局提供
金門縣文化局勘查庵前牧馬侯祠神像，希望恩主公生日前完成驗收。記者蔡家蓁／攝影
金門縣庵前牧馬侯祠神像腳部已修復好。圖／金門縣文化局提供

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