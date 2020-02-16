光德寺淨心長老圓寂 享耆壽91歲

在佛教界享有崇高地位、曾任光德寺住持的淨心長老今天圓寂，中國佛教會同時通告一代宗師安詳示寂的消息，對這位佛教界高僧殞落表達哀悼。淨心長老享耆壽91歲。

淨心長老在高雄市的佛教界居重要地位，早年曾擔任過光德寺的住持，後來致力於弘揚佛法、僧伽教育、慈善救濟及社會公益志業，最被稱道的是他先後在1997、2001年邀請藏傳佛教領袖達賴喇嘛來台訪問弘法，為漢藏佛教交流，寫下重要的一頁。

淨心長老日本京都佛教大學畢業，還擁有泰國朱拉隆功佛教大學榮譽博士。

淨心長老於民國52年晉任光德寺住持，努力推動佛寺的建設及社會服務，53年創辦托兒所、幼稚園，後來也創辦「淨覺佛學院」及「淨覺育幼院」等，光德寺莊嚴舒適寬廣的道場有不少是淨心長老苦心經營心血，尤其光德寺弘揚佛法將觸角擴及海外包括美國等。

致力於弘法也不忘培育人才，淨心長老先後出任高雄縣佛教會理事長、台灣省佛教會理事長、中佛教會理事長，現任世界佛教華僧會會長，也是總統府無給職國策顧問、泰國朱拉隆功佛教大學台灣分校校長。

淨心長老居佛教界崇高的地位，與總統府秘書長陳菊、前立法院長王金平、前中國國民黨主席吳敦義等都有很好交情，每年淨心長老壽誕總會有很多政界人士前往參香祝壽，讓光德寺更添光彩。

淨心長老，民國18年生，於弱冠之年剃度出家。