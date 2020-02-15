大風吹揚塵漫天 高市美濃區空污紅色警戒

高雄市今天下午吹南風，一度每秒風速達7.7公尺，導致大寮、美濃區空氣惡化，其中美濃空氣品質指標AQI值呈現對所有族群不健康的紅色警戒。

市府環保局科長黃家俊告訴中央社記者，下午持續做空氣品質監測並通報各單位並啟動應變措施，提醒外出的民眾戴口罩，也要求加強灑水車洗街等。

根據環保署空氣品質監測網資料顯示，下午6時以後，美濃地區的AQI值都達紅色警戒，顯示空氣品質對所有族群不健康。

環保局指出，自下午2時起吹南風，風速大於每秒4公尺，高屏溪河灘地，大寮萬大橋河段尤其靠近屏東端出現風很大的揚塵，大寮測站懸浮微粒（PM10）測值為橘色提醒等級。

揚塵現象下午5時起開始吹向美濃地區，美濃測站懸浮微粒（PM10）測值最高達到556微克，飆升到紅色警戒。

環保局指出，大寮地區的風速一度飆高到每秒7.7公尺，晚間慢慢降到每秒4.7公尺，美濃地區7時以後的風速也從每秒4.7公尺降到2公尺以下。

環保局陸續啟動灑水洗街車，針對揚塵高的地區噴灑水。黃家俊指出，高屏溪正值枯水期，河灘地沙土裸露，強風吹起的揚塵漫天，水資源局也啟動大型怪手壓實裸露沙土還噴灑水，以緩和揚塵。