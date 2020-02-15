「雙媽」遶境高雄 顏清標聲援韓國瑜：祈求市政昌隆
台中大甲鎮瀾宮媽祖和高雄市鳳山五甲龍成宮「五甲媽」今天首度「雙媽」合體高雄市遶境祈福，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、龍成宮主委鄭振成領隊遶境。高雄市長韓國瑜晚間參加在龍成宮舉辦的平安宴時表示，「雙媽」百年來合體遶境，意義重大，祈求國泰民安、風調雨順。顏清標說「雙媽」遶境，祈求撲滅新冠肺炎疫情，也幫助台灣、幫助韓國瑜市政昌隆、一切平安順利。
顏清標更強調，選舉選完就應結束，就像他常說的，「選舉是一時的，朋友才是永遠的」 ，大家要記取前車之鑑，要同心協力。
韓國瑜參香祈福站上龍成宮搭的舞台向信眾致詞時，才問完好，麥克風立即斷電，主持人趕忙換找有電的麥克風，這是台下很多民眾不斷喊「韓市長加油！」韓國瑜略顯激動。主持人拿到可以傳送聲音麥克風給韓國瑜之後，趕忙說吉祥話，稱韓國瑜電力十足，一拿到麥克風就讓麥克風斷電。
韓國瑜說，「雙媽」遶境的重要意義，是祈求大家平平安安，更重要的是「國泰民安．風調雨順」。
「雙媽」遶境今天上午捷運鳳山西站旁出發，高雄市副市長李四川到場參拜，韓國瑜晚間6時許到平安宴會場致詞之前，先參香祈福。大甲媽和五甲媽在高雄的雙媽祈福遶境為期一個月，要到3月15日止，昨天很多人信眾跪迎神轎並鑽轎腳（稜轎腳），祈求平安。
主管宗教禮俗的高雄市民政局表示，活動期間，五甲龍成宮將發行媽祖護照，結合當地百工百業，希望促進當地商機發展。
龍成宮表示，本月22日會舉辦鳳山廟宇「騎」福之旅，和市民朋友騎單車巡迴15間廟宇祈福。
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