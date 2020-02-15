4月全中運不受疫情影響 地主屏東驗收三級五區成效

受新冠肺炎疫情蔓延影響，國內部分大型體育賽事紛紛喊停或調整；屏東縣體育發展中心表示，4月在屏東登場的全國中等學校運動仍照常籌辦，在賽事籌辦外，屏東縣身為東道主，在2016年建立「三級五區」人才培育制度，透過在地優秀選手轉任專任教練，已有近百名專任教練投入基層培育運動人才，提升整體體育環境和實力，也要在今年全中運驗收成果。

全中運將於4月18至23日在屏東縣舉行，受新冠肺炎疫情持續延燒影響，外界關心是否影響舉辦；屏東縣體育發展中心說，已接獲體育署照常籌辦的通，依照教育部建議原則，室外賽開放一般觀眾觀賽，室內賽事原則上不開放一般民眾入場，全中運從3月11日起陸續有桌球、羽球、網球等會前賽，是否開放一般民眾入場尚未確定，要視疫情狀況而定。

屏東縣體育發展中心說，為迎接暌違24年的全中運，將獎牌與榮耀留在屏東，縣府2016年建立「三級五區」人才培育制度，規畫16項運動重點發展項目，以屏北區、屏東區、潮州區、東港區及屏南區5區為基礎，銜接三級升學制度；2015年設置地方體育發展基金編列千萬預算，並向中央部會爭取經費和透過企業贊助挹注，已有近百名專任教練投入，正為全中運備戰。

2000年雪梨奧運女子舉重銅牌得主郭羿含，是屏東首位專任運動教練，她說，退役後不乏國內外知名學校邀約任教練，因從小受屏東的培養，毅然選擇回饋家鄉，縣府三級五區政策讓選手升學有好的銜接點，並提供教練優質的環境與資源，在無後顧之憂下全心全力培育選手。

屏東來義高中田徑專任教練趙志堅，是少數國小至大學「四級」皆在屏東訓練的在地優秀選手，在2002年全中運跳遠創下7.59公尺大會紀錄，他說，過去選手多憑藉熱忱留在家鄉任教，但熱忱難敵現實，縣府改善教練的福利與資源，愈來愈多優秀選手選擇留鄉任教，今年全中運身為地主，將全力把獎牌留在屏東。