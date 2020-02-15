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屏東縣議員何春美展示收藏咖啡杯 驚豔觀眾

中央社 / 屏東縣15日電

屏東縣政府舉辦「What''s cup好玩咖」咖啡杯特展，不少國際品牌咖啡杯讓觀眾大開眼界，收藏者是屏東縣議員何春美，她說，服務選民壓力大，從收藏咖啡杯生活美學中，找到勇氣。

何春美收藏咖啡杯已40年，在她高樹鄉的倉庫裡珍藏著2000多組來自世界各國的咖啡杯組，有德國麥森、奧地利施華洛世奇、台灣法藍瓷、絕版的義大利凡賽斯杯組，也有台灣原住民的系列杯組、12月份主題杯、玫瑰花及薰衣草等花系列、還有星巴克的主題杯組等。

這一任已經是何春美第10屆縣議員，屏東最資深議員細數著咖啡杯歲月，緣起竟是從民國66年第一次當選縣議員，26歲的她面對服務選民壓力大，因為愛喝咖啡，她開始收集咖啡杯，咖啡杯工藝帶來的生活美學給了她勇氣，成了她的精神支柱，她發現在世界每一個角落、甚至在台灣某一個小部落，咖啡杯都有它的文化背景，對生產者、使用者或收藏者來說，都是心情故事。

40年來，何春美不論去到哪裡旅遊，都會收集咖啡杯組，她說，「因為我對它的愛好就是個尊重，不管它的價值，價位多高，我只要喜歡，就把它帶回來當做我的情人」。一組奧地利施華洛世奇杯組要購物滿額才贈送，何春美不惜把這組杯組帶回家，每組杯組，何春美都不談價碼，而且都是最愛。

在這次展覽裡，有一組德國麥森的杯組，何春美說，麥森教導他的小孩把藝術當投資，深深地感動了她，也讓她持續收藏麥森的咖啡杯。

2000多件咖啡杯組，何春美都是收藏在倉庫裡，從來沒有展示過，第一次策展並導覽她的咖啡杯展覽，談著每一組咖啡杯，言語裡盡是感性，「當你為家庭、為孩子、為社會付出，當你放著音樂，看著咖啡杯，加上台灣的咖啡，那種的美可以讓我們的心情、精神、生命在這個地方被呈現」。

因為愛喝咖啡收藏咖啡杯，在咖啡杯裡找到精神寄託，何春美進而自己種咖啡，發展自己的品牌咖啡豆，她說，台灣的咖啡豆優於進口，咖啡烘培及沖泡技術可以說是「第一名」，藉由這次的咖啡杯展覽希望能帶動屏東及台灣的咖啡產業，也在構想咖啡杯長廊，讓大家能欣賞她所收藏的2000多件咖啡杯組。

「What''s cup好玩咖」咖啡杯特展即日起到4月5日，在屏東市演武場展出，展品約40件，縣政府文化處並製作屏東市區的咖啡店地圖，讓民眾用咖啡啟程屏東市的小旅行。

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