高雄水果外銷星馬又傳捷報 連帶賣出台東釋迦

新冠肺炎影響台灣水果銷陸，星馬市場相對穩定，高雄再度出口74公噸水果前往兩地，其中包含台東鳳梨釋迦、彰化葡萄等地50公噸外縣市農產品，高雄市長韓國瑜今天下午到阿蓮農會關切裝櫃作業流程。貿易商林延蓉表示，去年高雄農產品熱銷，同時帶動其他同樣產地水果，去年是台灣農產品銷往新加坡成績最好的一年。

新冠肺炎發生後影響台灣水果出口大陸市場，市府農業局指出，年曆年後高市蓮霧、蜜棗與木瓜等農產品持續銷往大陸，也積極開拓其他海外市場。阿蓮農會今日又裝櫃一批芭樂、蜜棗、鳳梨、蓮霧等果品銷往新加坡與馬來西亞。

高雄市長韓國瑜去年前往新加坡、馬來西亞爭取農產採購合約，NTUC Fairprice及AEON等連鎖超市可買到高雄農產品。今天下午，高雄市長韓國瑜與市府農業局人員前往阿蓮農會關切水果裝櫃作業。

市府農業局指出，此次高雄水果出口24噸，種類包括紅心芭樂、珍珠芭樂、蜜棗、鳳梨、蓮霧、小番茄及木瓜；另有台東鳳梨釋迦、彰化葡萄、嘉義小彩椒、彰化地瓜，以及雲林的紅蘿蔔、高麗菜、西芹、美生菜等農產50噸。