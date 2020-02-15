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22名台人滯留鑽石公主號 陳時中：預計採包機方式接回

這封全是注音符號的感謝信 醫院院長吃力讀完滿心感動

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
6歲潘姓男童日前感冒由媽媽帶到屏東恆春基督教醫院兒科看診後，為感謝第一線醫護人員辛勞，事後寄上成人與兒童用口罩，還親筆用注音符號寫信鼓勵第一線醫護人員。圖／取自陳志成臉書

新冠肺炎疫情掀起口罩之亂，6歲潘姓男童日前感冒由媽媽帶到屏東恆春基督教醫院兒科看診後，為感謝第一線醫護人員辛勞，事後寄上成人與兒童用口罩，還親筆寫信鼓勵第一線醫護人員、貼心叮嚀不要累壞；院長陳志成說，整封信都是注音符號，雖然讀來吃力，讀完卻是滿心感動，小小年紀就懂得感恩和分享，父母的身教和言教功不可沒。

陳志成昨天在臉書po文分享心情說，這是他第1次收到由注音符號寫成的信，表達對同仁的鼓勵，讀起來好吃力，但唸完後心裡暖暖的，大家都說科技通訊發達的現代，手寫信有溫度很珍貴，在讓人心恐慌的新冠肺炎疫情延燒之際，它體現的不僅是孩子的真心與貼心，還有家庭教育的成功；只徥被稱「爺爺」有點驚訝，可能是因為滿頭白髮吧。

「謝謝你，你真的很棒！」陳志成說，以前人是「戴口罩搶錢」，疫情發生時是「帶錢搶口罩」，非常時期總是能讓人看見真實的人性，從口罩事件來看，潘小弟雖年紀小不懂大人的世界，但所展現出樂於分享的生活態度，卻遠遠高出大人的氣度，貼近一線醫護人員的心；「這封信鼓勵我們堅守崗位，你們捐贈的口罩，會拿來幫助有需要的人」

潘小弟寫信全文：給院長爺爺、醫師伯伯、叔叔、阿姨：你們好，你們辛苦了，天氣很冷，不要生病，要照顧好身體喔。不要累壞了，這樣才能照顧大家的身體。小小的愛心，大大的幫助，大人的世界，我年紀還小還不懂，但是我懂保護自己喔。最近還咳嗽，但是不要緊，因為有梓策叔叔在照顧我的身體，不讓我生病痛痛。藥甜甜的，我有乖乖吃。」

6歲潘姓男童日前感冒由媽媽帶到屏東恆春基督教醫院兒科看診後，為感謝第一線醫護人員辛勞，事後寄上成人與兒童用口罩，還親筆寫信鼓勵第一線醫護人員、圖／取自陳志成臉書

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