這封全是注音符號的感謝信 醫院院長吃力讀完滿心感動

新冠肺炎疫情掀起口罩之亂，6歲潘姓男童日前感冒由媽媽帶到屏東恆春基督教醫院兒科看診後，為感謝第一線醫護人員辛勞，事後寄上成人與兒童用口罩，還親筆寫信鼓勵第一線醫護人員、貼心叮嚀不要累壞；院長陳志成說，整封信都是注音符號，雖然讀來吃力，讀完卻是滿心感動，小小年紀就懂得感恩和分享，父母的身教和言教功不可沒。

陳志成昨天在臉書po文分享心情說，這是他第1次收到由注音符號寫成的信，表達對同仁的鼓勵，讀起來好吃力，但唸完後心裡暖暖的，大家都說科技通訊發達的現代，手寫信有溫度很珍貴，在讓人心恐慌的新冠肺炎疫情延燒之際，它體現的不僅是孩子的真心與貼心，還有家庭教育的成功；只徥被稱「爺爺」有點驚訝，可能是因為滿頭白髮吧。

「謝謝你，你真的很棒！」陳志成說，以前人是「戴口罩搶錢」，疫情發生時是「帶錢搶口罩」，非常時期總是能讓人看見真實的人性，從口罩事件來看，潘小弟雖年紀小不懂大人的世界，但所展現出樂於分享的生活態度，卻遠遠高出大人的氣度，貼近一線醫護人員的心；「這封信鼓勵我們堅守崗位，你們捐贈的口罩，會拿來幫助有需要的人」