屏東家扶舉辦圓夢婚禮 寄養童媽媽終有機會穿上婚紗

屏東家扶中心今天舉辦了一場特別的圓夢婚禮，3歲半的小芯曾經被寄養安置一年多，她的母親不但戰勝憂鬰症，還一邊照顧中風的父親的復建，由於小芯父母在婚前並未舉行婚禮，甚至連拍婚紗照都沒有，家扶中心特別為這一家人圓夢，也慶祝小芯一家新生。

這場婚禮在家扶中心旁的大武公園舉行，由小芯擔任花童，引領著穿著白紗的媽媽進到婚禮會場，親友、社工及志工39人齊聚祝福，並在扶幼主委林新安、前扶幼主委鄭碧玉見證下，交換戒指並許下愛的誓言。

小芯今年3歲半，3年前被寄養安置一年多。小芯媽媽在生她時罹患嚴重產後憂鬱，小芯爸爸當時得一邊賺錢養家、一邊要照顧小芯媽媽，心力交瘁，只好將小芯寄養。

經過一年的努力，爸媽終於把小芯接回家，但世事難測，一年前小芯爸爸突然中風倒下後，臥病需長期養護，家裡再度陷入危機。但這回小芯媽媽沒有跟著倒下，不但化身「超級媽媽」戰勝憂鬰，她還重回職場，成為家中經濟支柱，一邊照顧小芯、一邊陪住安養院的先生復健，小芯媽媽正努力持家生活，希望一家三口早日再團聚。

屏東家扶社工師李婕在幫助小芯家時，常聽媽媽說：「當初跟先生結婚，沒錢拍婚紗照、連一場簡單的婚宴都辦不成。總想著現在沒錢也沒辦法，等以後有錢再說吧！」讓家扶中心決定為小芯一家人圓夢。