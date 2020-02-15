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台灣最終場高雄駁二「貓美術館」閉展倒數

聯合報 / 記者蔡容喬／高雄即時報導
「貓美術館」高雄駁二場為台灣最終場，假日民眾排隊入場參觀。圖／聯合數位文創提供

目前在高雄駁二藝術特區蓬萊B4倉庫登場的「貓•美術館–世界名畫•全面喵化」高雄場，是台灣最終場，將展出至3月15日止，目前已進入閉展倒數階段，主辦單位聯經數位文創呼籲貓迷們要把握時間前往參觀。

受到貓奴、女性、藝文愛好者和親子家庭大好評的「貓美術館」展覽，引進日本知名畫家山本修60幅原創真跡畫作，以喵化手法呈現世界名畫，如《戴珍珠耳環的少女貓》維喵爾、《貓娜麗莎》喵文西等，帶領大小朋友走進貓咪的療癒世界，輕鬆認識繪畫藝術史。

該展覽高雄場還規畫10大互動拍照場景，包括「走入名畫變成貓」、高雄獨家限定的「西斯貓教堂」等，讓人萌心大發，拍好拍滿。

為配合防疫，展場每日都進行清潔及器具消毒，每位進場民眾會先量額溫，使用酒精消毒雙手，並請民眾配戴口罩入場。展覽期間另推出打卡和現場購買全票拿好禮活動，憑多那之咖啡發票可享260元優惠票價（原價300元／張），購票請洽現場購票亭。

「貓美術館」展覽日期將展出至3月15日，展覽時間上午10點到下午6點（5點30分最後進場），展覽地點在駁二蓬萊B4倉庫全棟（高雄市鼓山區蓬萊路99號）。另寵物開放日為2月21日及3月6日，為保護展品請遵守寵物不落地規範，寵物須入籠或袋，推車不可入場。詳情請洽官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/MEOWSEUMOFART/。

參觀情侶和「西斯貓教堂」壁畫場景合照。圖／聯合數位文創提供
配合防疫，工作人員協助入場民眾噴酒精消毒。圖／聯合數位文創提供

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