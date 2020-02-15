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衛武營威廉．佛塞《寧靜舞夜》 香港、台灣巡演取消
衛武營國家藝術文化中心表示，原訂2月22日、23日在衛武營戲劇院演出的倫敦沙德勒之井劇院—威廉．佛塞《寧靜舞夜》，因國際疫情影響，演出團隊至香港、台灣等地巡演行程取消。
衛武營表示，《寧靜舞夜》團隊與衛武營節目團隊密集溝通協調，雙方雖期望能維持展演計畫，但考量目前疫情發展與各國防疫、入境相關法規限制，將影響巡演行程甚鉅，表演團隊確定取消此次演出。
衛武營表示，為確保節目品質與民眾觀賞權益，已售出票券將依購票金額辦理退費，相關退票資訊與說明，請至衛武營官網www.npac-weiwuying.org，或電07-2626666查詢。
因應新冠肺炎疫情，衛武營已加強場館消毒清潔，並嚴格執行服務人員測量體溫與執勤時配戴口罩。各廳院節目演出前，觀眾進場都需測量額溫，並提醒民眾勤洗手。
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