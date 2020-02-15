衛武營威廉．佛塞《寧靜舞夜》 香港、台灣巡演取消

高雄市教育局直播平台「達學堂」，現有教學影片超過2350部，題庫超過1500題。因應新冠肺炎疫情開學日延到2月25日，達學堂最近頗受學生們青睞，上線人數增加。民權國小昨天線上英語直播帶動校園防疫大作戰，教育局長吳榕峯也到現場感受直播平台魅力，鼓勵學生在家線上自學。「達學堂」網址http://drlive.kh.edu.tw/drlive/。

2020-02-14 23:10