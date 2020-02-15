白河崁頂福安宮福德正神聖誕千秋近 警疏導交通

台南市白河區崁頂福安宮福德正神聖誕千秋將至，因應大批湧入信眾，白河警方安排今天起分5梯次在附近設置機動派出所，進行活動路段交通管制及安全維護工作，

白河區崁頂福安宮供奉天地人3界福德正神，從福安宮分靈出去神尊有數萬多尊，本月24日(農曆2月2日)為福德正神聖誕千秋，將有眾多神尊回宮慶祝，警方安排今、16、22、23及24日，在崁頂福安宮附近設置機動派出所因應。

警方表示，本次聖誕祭典活動期間，針對白河區崁頂福安宮周邊市道175線機動進行交通疏導，請用路人行經上述路段時，留意指示牌指引，配合警方指揮。