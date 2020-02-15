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大甲媽和五甲媽首遶境高雄 韓國瑜顏清標同參加平安宴
大甲媽祖和高雄五甲龍成宮「五甲媽」今天第一次到高雄市區遶境祈福，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、龍成宮主委鄭振成和遶境隊伍今天上午從捷運鳳山西站旁出發，高雄市副市長李四川到場參拜，高雄市長韓國瑜預計晚間參加在龍成宮舉辦的平安宴。
大甲媽和五甲媽在高雄的雙媽祈福遶境為期一個月，要到3月15日止，今天上午參加的人2000人。鎮瀾宮安排點起馬炮後隨即起駕，許多信眾跪迎神轎並鑽轎腳（稜轎腳），讓神轎從身上越過，祈求平安。
主管宗教禮俗的高雄市民政局表示，活動期間，五甲龍成宮將發行媽祖護照，結合當地百工百業，希望促進當地商機發展。
龍成宮表示，本月22日，龍成宮會舉辦鳳山廟宇「騎」福之旅，和市民朋友騎單車巡迴15間廟宇祈福。
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