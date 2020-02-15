與巴黎市立劇院跨國合作 衛武營上演現代童話親子劇

衛武營國家藝術文化中心與法國巴黎市立劇院，共同製作療癒系親子劇《庫索莫與他的長冠八哥》，以現代童話的形式，探討成長過程中蛻變的勇氣，引領觀眾一同思考氣候變遷下的難民議題。2月16日上午10點半、下午1點半和4點半，在衛武營表演廳溫馨演出。

台灣旅法導演楊宜霖以擅長的劇場手法編導，運用簡易的物件及光影，呈現劇場樸實的美感；並與旅法知名揚琴家王雅平合作，使用揚琴演奏印尼兒歌、法文歌、阿拉伯文歌、非洲馬利搖籃曲等作為配樂。

《庫索莫與他的長冠八哥》劇情描述一位因海嘯而前往澳洲的印尼青年難民，在一群難民中顯得突兀，因為他的肩上站了一隻長冠八哥。他從小跟著這隻鳥長大，形影不離。一開始澳洲當局對庫索莫和長冠八哥細心照護，直到有一天動物保育協會強行帶走這隻鳥，庫索莫也面臨被遣返印尼的命運。

這部親子劇改編自茉莉花革命後，北非國家突尼西亞面臨嚴重經濟危機，大量突尼西亞人偷渡到歐洲尋找發展的機會。衛武營行政副總監林佳慧表示，衛武營和巴黎市立劇院跨國共製此檔節目，希望以此寓意深遠的故事，傳遞人權關懷、動物權益、氣候變遷等普世價值與重要議題，並讓觀眾感受成長過程的勇氣。2018年起連三年在巴黎多所公立小學巡演，今年回到衛武營亞洲獨家首演，希望讓臺灣孩子們在全球化浪潮下，了解與關懷周遭國家發生的狀況，激發自我反思。