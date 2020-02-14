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情人節高雄229對新人辦結婚登記 有情有緣人終成眷屬

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市左營戶政事務所布置「幸福車站」讓今天辦妥結婚登記的新人拍照留念。圖／高雄市左營戶政事務所

今天是西洋情人節，高雄市政府民政局統計各戶政事務所受理的新人結婚登記，共有229件。一對認識多年、分手、又因到同一家月老廟拜拜再相見的情侶，今天帶著家裡「另一名」成員辦理結婚登記，高雄市民政局長曹桓榮和戶所主任許鳳蘭還當了證婚人。

左營戶政事務所今天在戶所布置「幸福列車」和「幸福候車站」，讓新人拍照留念，曹桓榮還前往扮起幸福列車長，贈送「幸福車票」為新人證婚，祝福新人幸福滿滿。

左營戶政事務所人員說，今天辦理結婚的登記的新人中，一對「陳先生」、「林小姐」，10年在網路認識，陳先生對林小姐一見鍾情，不管風大雨大，每天騎機車50公里載林小姐下班吃宵夜，經一年多努力，林小姐終於點頭要與陳先生交往，但交往一年，陳先生的父親生病需要照顧，陳的精神、經濟耗費很大，怕會牽累林，即提出分手；分手ㄧ年後有一天，兩人不約而同到一間月老廟拜拜，再次相遇，兩人發現最愛的還是彼此。

今天，陳先生和身懷六甲的林小姐到戶所辦理結婚登記，曹桓榮當證婚人時不忘提醒新人， 高雄市今年有新的婚育補助政策，生育津貼第一胎和第二胎都是2萬元，第三胎以上是3萬元，希望新人多子多孫多福氣。

高雄市民政局長曹桓榮（左）送「幸福車票」給今天辦妥結婚登記的新人。圖／高雄市民政局提供

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