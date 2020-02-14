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台灣基進：鳳山行政中心旁推罷韓 有公務員連署

中央社 / 高雄14日電

台灣基進指出，推動罷韓連署行動，今天前進高市府鳳山行政中心對面的人行道設攤接受連署，收集到180多份連署書，其中有近60份來自市府公務員。

公民團體罷免高雄市長韓國瑜行動進入第二階段連署，台灣基進表示，公民團體預計到16日將衝刺達到30萬份連署的目標，截至今天中午為止，連署份數逾27萬份。

台灣基進新聞部副主任張博洋指出，今天在高雄市政府鳳山行政中心前的人行道設攤，約兩個小時的連署行動，收集180多份連署書，其中有近60份來自高市府公務員。

衝刺連署份數，張博洋說，台灣基進繼日前到高市府四維行政中心後門設攤後，今天中午轉往鳳山行政中心，在行政中心對面人行道上設攤，一度雖被質疑擺設連署站的合法性，但向對方說明這是符合中選會罷韓提議。至於影響道路部分，也有員警關切。

台灣基進表示，為方便更多北上的高雄人參與罷韓連署，台灣基進台北黨部16日下午3時到5時將於台北捷運西門站6號出口旁，發起第一次雙北罷韓街頭連署。

高雄市公民數約228萬，依據選罷法規定，罷免第二階段要有10%以上選民簽署，第三階段的投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的1/4以上（約需逾58萬票）。

台灣基進 人行道 罷免 韓國瑜
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