快訊

窮小子娶當紅女星不被看好 胡志強與妻攜手46年結婚照曝光

「想牽緊她走人生下半輩子！」 畢書盡情人節宣佈結婚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵潮州站建站百年 「陽光小站」成為「站中站」

聯合報 / 記者翁禎霞/屏東縣即時報導
陽光小站是台鐵調度基地裡的通勤月台，僅提供台鐵員工使用，但因為站名特別、又不對外開放，更讓外界好奇。圖／台鐵提供

台鐵屏東潮州站今年建站100周年，鎮公所將於本月22日周年紀念當天，安排專列邀請地方人士一窺潮州站中的「站中站」，這裡距離潮州站僅1.9公里，是台鐵車輛調度基地裡只為員工開放的通勤月台「陽光小站」，平常並不對外開放，雖然屬台鐵工作區，不過因為站名特別，已成為台鐵潮州站的「隱藏版」路線。

台鐵機務處高雄檢車段長陳清直表示，台鐵車輛調度基地原來設在高雄，配合高雄鐵路地下化，調度基地於104年搬到潮州，目前約有600多人在潮州工作，當初取名的時候還經過票選，大家一致認為要搬到一個陽光普照的地方，因此取名「陽光小站」，僅供員工通勤使用。

台鐵屏東潮州今年建站100周年，鎮公所以「潮集陽光、百歲驛站」為主題，除了在公路總局第三區工程處舉辦潮州站百年及潮州鎮發展的相關史料照外，22日當天鎮公所並與台鐵合作，安排專列前往「陽光小站」，讓外界一窺「站中站」。

潮州鎮公所主任秘書王建元表示，由於陽光小站位於台鐵工作區，平常是管制區，配合車廂及簡報室空間，只能邀請350人參加，並分3梯次聽取簡報，日前消息曝光後，鎮公所的電話接不完，目前已經額滿，如果地方反應熱烈，未來可視台鐵情況再安排。

從潮州前往陽光小站僅1.9公里，車程只約6分鐘，陳清直說，自從基地搬到潮州後，已有多名台鐵人愛上這座陽光小鎮，搬到潮州定居，每當有人問陽光小站，他總愛賣關子讓外界猜猜「陽光小站」的下一站是哪裡？原來是「微笑」。

屏東縣潮州鎮目前人口53000多人，是全縣最大鎮，台鐵潮州站於1920年2月22日設站，迄今已滿百周年，配合屏東鐵路高架化，潮州車站已於2013年改為高架站，目前平均每日6至7千人次的旅客在此上下車。

這是台鐵潮州站改建前的外觀，承載著許多潮州人的回憶。圖／潮州鎮公所提供
台鐵潮州站建站百年，如今平均每天至少有6至7千旅客在此上下車。圖／本報資料照片

台鐵 屏東縣
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

「文人病」的故事：日本近現代作家如何描述肺結核？

周末逍遙遊／新店、深坑櫻花綻放 賞花免擠

嫁小5歲猛男羅仲謙　40歲楊怡喜曝孕事：有了小小電燈泡

白天夜晚不同風貌 新店運動公園河津櫻正盛開

相關新聞

台鐵潮州站建站百年 「陽光小站」成為「站中站」

台鐵屏東潮州站今年建站100周年，鎮公所將於本月22日周年紀念當天，安排專列邀請地方人士一窺潮州站中的「站中站」，這裡距...

日本台商會訪高市府 成員要罷韓者摸摸良心

日本台灣商會聯合總會約20人今天拜訪高雄市長韓國瑜，除了交流商業訊息，與會代表更不忘表態相挺，還有人稱韓國瑜是「大英雄」...

直播巡視中華地下道填平工程 韓國瑜：再20天全線通車

高雄市長韓國瑜今天下午交通尖峰時間到正進行填平工程的中華地下道巡視，並透過直播向高雄市民強調再過20天，中華地下道就可以...

高雄「達學堂」直播平台 線上英語直播校園防疫大作戰

高雄市教育局的直播平台高雄「達學堂」，現有教學影片超過2350部，題庫超過1500題。因新冠疫情開學日延到2月25日，達...

佛心來著！金門炭雕業者準備1千個口罩免費大放送

新冠肺炎疫情發燒，口罩成為搶手貨，全台各地一罩難求，金門炭雕藝術博物館準備1千個高科技碳纖維口罩，將於明、後兩天分送給民...

滿天星計畫遭疑減編教師籌錢 高市府：尚未定案

高市府推出「飛躍一百滿天星計畫」，要讓百名大專院生出國，但高市教師職業工會質疑，市府將縮減國中小教職員額，以籌措計畫經費...

山川琉璃吊橋三地門端18日起封閉 遊客改從瑪家端進出

為了改善坡度問題，屏東縣山川琉璃吊橋三地門端步道將於18日起封閉，打造友善步道，預計於110年4月底完工。為確保遊客安全，施工期間三地門端從售票亭至吊橋平台間將封閉並暫停售票，遊客仍可由瑪家端（原住民族文化園區）吊橋售票亭購票進入，俯瞰吊橋下壯闊的山巒美景。

居家檢疫2度擅離住所 馬祖首例開罰10萬

馬祖南竿一民眾在居家檢疫期間2度擅離住所，連江縣衛生福利局依據傳染病防治法開罰新台幣10萬元，並強調若再有人違規，將一律...

山川琉璃吊橋三地門端18日起封閉 遊客改從瑪家端進出

為了改坡度問題，屏東縣山川琉璃吊橋三地門端步道將於18日起封閉，打造友善步道，預計於110年4月底完工。為確保遊客安全，...

隔8個月列席行政院會仍有鏡頭相對 韓國瑜：平常心

8個月之前的2019年6月14日，高雄市長韓國瑜為向中央爭取防治登革熱的補助經費，列席行政院會，結果行政院會中攝影人員給...

支援防疫傳爆肝班表 高市衛局澄清

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴峻，高雄市衛生局疫調支援中心徵調衛生局所專業人員輪值應變，偏鄉衛生所護理人員反映，值了中心小夜班回來，隔天一大早又得到在地衛生所上班，疲於奔命又爆肝。衛生局簡任技正潘炤穎澄清，基層員工辛勞執行防疫，並未要求輪值同仁隔天再回原所內正常上班，相關差假交通事宜依據人事規範。

高雄鳳梨 月底出口可達百噸

近年大陸已成為台灣鳳梨的主要外銷市場，出口鳳梨中有9成7銷往大陸，高雄鳳梨產量占全台第三位，此波新冠肺炎讓各地鳳梨農民憂心忡忡。高市府農業局長吳芳銘指出，鳳梨在農曆年後沒有中斷出口，出口量在2月底可達100公噸，市府著手媒合國內團膳與開拓海外市場，逐步啟動各項因應短期衝擊的配套措施。

熱門新聞

【即時短評】盧秀燕拒台中州廳中央代管 原來有內幕！

記得先儲水！桃園這裡19日將停水或降水壓11小時

影／「終於在台灣結婚了」趙守泉、安迪同婚戀曲獲祝福

新冠肺炎居家檢疫或隔離還趴趴走 北市今晚再開罰3人

掃瘟疫！台南金唐殿蕭壠香科 百足真人蜈蚣陣開館遶境

影／偏鄉買不到口罩 宜蘭封街發5千個

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。