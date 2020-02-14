台鐵潮州站建站百年 「陽光小站」成為「站中站」

台鐵屏東潮州站今年建站100周年，鎮公所將於本月22日周年紀念當天，安排專列邀請地方人士一窺潮州站中的「站中站」，這裡距離潮州站僅1.9公里，是台鐵車輛調度基地裡只為員工開放的通勤月台「陽光小站」，平常並不對外開放，雖然屬台鐵工作區，不過因為站名特別，已成為台鐵潮州站的「隱藏版」路線。

台鐵機務處高雄檢車段長陳清直表示，台鐵車輛調度基地原來設在高雄，配合高雄鐵路地下化，調度基地於104年搬到潮州，目前約有600多人在潮州工作，當初取名的時候還經過票選，大家一致認為要搬到一個陽光普照的地方，因此取名「陽光小站」，僅供員工通勤使用。

台鐵屏東潮州今年建站100周年，鎮公所以「潮集陽光、百歲驛站」為主題，除了在公路總局第三區工程處舉辦潮州站百年及潮州鎮發展的相關史料照外，22日當天鎮公所並與台鐵合作，安排專列前往「陽光小站」，讓外界一窺「站中站」。

潮州鎮公所主任秘書王建元表示，由於陽光小站位於台鐵工作區，平常是管制區，配合車廂及簡報室空間，只能邀請350人參加，並分3梯次聽取簡報，日前消息曝光後，鎮公所的電話接不完，目前已經額滿，如果地方反應熱烈，未來可視台鐵情況再安排。

從潮州前往陽光小站僅1.9公里，車程只約6分鐘，陳清直說，自從基地搬到潮州後，已有多名台鐵人愛上這座陽光小鎮，搬到潮州定居，每當有人問陽光小站，他總愛賣關子讓外界猜猜「陽光小站」的下一站是哪裡？原來是「微笑」。