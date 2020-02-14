小港醫院攜手鴻海雲高及亞洲灣醫 合作急診AI影像判讀

高雄小港醫院今天與鴻海集團雲高科技及亞洲灣醫智庫，簽署合作備忘錄MOU，將合作開發人工智慧輔助影像判讀系統，結合醫療專科知識及人工智慧醫療，縮短急診影像等待時間，加速醫師決策並提供穩定高品質的判讀結果。

小港醫院院長郭昭宏表示，智慧醫療應用目的是提升醫療品質、增加整體利益、降低成本耗損、擴大服務使更多人受益。小港醫院一直將智慧醫療視為重要發展項目之一，院內目前正推廣「勞工健檢導入Ｅ化管理」、「體感樂齡失智篩檢互動中心」、「三高智慧健康走廊」與「智慧血液透析病房」等。

郭昭宏表示，小港醫院因地理位置特殊性，急診量高達6000人次，就醫人次數直逼醫學中心等級。這次合作主要在急診科影像判讀，透過AI人工智慧判讀影像報告，利用大量經標註的醫療影像來訓練深度學習模型，使其能夠偵測影像中的病灶、判斷疾病嚴重程度，再由急診科或放射科醫生一張張判讀情況，將有助於提升判斷的準確率、減少人工判讀時間與誤判的可能，增加就醫滿意度。

亞洲灣醫智庫有限公司執行長吳亞倫說，亞灣醫的角色在於協助小港醫院提出智慧醫療應用計畫，並提供雲高科技協同智慧醫療資訊系統開發所需的醫療專業細節，規畫出高效客製化人工智慧服務，朝著精準特色醫療、流程優化；導入跨界協同整合，加速人工智慧醫療導入落地運用，創造優勢結合、輕巧、彈性高的AI醫療新商模。