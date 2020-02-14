日本台商會訪高市府 成員要罷韓者摸摸良心

日本台灣商會聯合總會約20人今天拜訪高雄市長韓國瑜，除了交流商業訊息，與會代表更不忘表態相挺，還有人稱韓國瑜是「大英雄」，要「罷韓」者摸摸良心，讓韓國瑜有些尷尬。

日本台灣商會聯合總會今天下午4時到鳳山行政中心拜訪韓國瑜，副市長葉匡時，經發局及都發局代表等人也都出席。

韓國瑜以日本大和房屋投資高雄市興建集合住宅為例表示，高雄市具有爆發力；因為高雄市扮演企業界好朋友，不會高高在上，「買賣不成仁義在」，盼企業如果有機會，多考慮投資高雄。

對於台商總會長河道台等人談到高雄市經濟發展條件等議題，韓國瑜也表示，高雄致力推動雙語教育，重視治安及交通，要扮演「加速器」角色，絕不會是企業絆腳石。

另外，代表團的資深理事曾鳳蘭肯定韓國瑜在總統選舉雖敗猶榮，選後仍努力撐著高雄市政，她會不斷鼓勵韓國瑜繼續打拚，打拚到世界衛生組織（WHO）、人民加入聯合國，「韓市長是大英雄，我們誠懇拜託你、支持你、加油戰下去」。

不過，面對曾鳳蘭跳脫議題的談話，韓國瑜則略帶幾分尷尬笑說，「從水果進口跳到中華民國、謝謝你，我懂你的心」。

橫濱台灣商會資深理事陳美妙也肯定韓國瑜在路平的作為和成果，並要「罷韓」的人摸摸良心，「想想你們看到、聽到什麼」。

會後，針對媒體提問台商向罷韓者喊話內容，韓國瑜則是轉頭離開不答覆。