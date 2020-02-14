日本台商會訪高市府 成員要罷韓者摸摸良心
日本台灣商會聯合總會約20人今天拜訪高雄市長韓國瑜，除了交流商業訊息，與會代表更不忘表態相挺，還有人稱韓國瑜是「大英雄」，要「罷韓」者摸摸良心，讓韓國瑜有些尷尬。
日本台灣商會聯合總會今天下午4時到鳳山行政中心拜訪韓國瑜，副市長葉匡時，經發局及都發局代表等人也都出席。
韓國瑜以日本大和房屋投資高雄市興建集合住宅為例表示，高雄市具有爆發力；因為高雄市扮演企業界好朋友，不會高高在上，「買賣不成仁義在」，盼企業如果有機會，多考慮投資高雄。
對於台商總會長河道台等人談到高雄市經濟發展條件等議題，韓國瑜也表示，高雄致力推動雙語教育，重視治安及交通，要扮演「加速器」角色，絕不會是企業絆腳石。
另外，代表團的資深理事曾鳳蘭肯定韓國瑜在總統選舉雖敗猶榮，選後仍努力撐著高雄市政，她會不斷鼓勵韓國瑜繼續打拚，打拚到世界衛生組織（WHO）、人民加入聯合國，「韓市長是大英雄，我們誠懇拜託你、支持你、加油戰下去」。
不過，面對曾鳳蘭跳脫議題的談話，韓國瑜則略帶幾分尷尬笑說，「從水果進口跳到中華民國、謝謝你，我懂你的心」。
橫濱台灣商會資深理事陳美妙也肯定韓國瑜在路平的作為和成果，並要「罷韓」的人摸摸良心，「想想你們看到、聽到什麼」。
會後，針對媒體提問台商向罷韓者喊話內容，韓國瑜則是轉頭離開不答覆。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言