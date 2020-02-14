高雄「達學堂」直播平台 線上英語直播校園防疫大作戰

高雄市教育局的直播平台高雄「達學堂」，現有教學影片超過2350部，題庫超過1500題。因新冠疫情開學日延到2月25日，達學堂最近頗受學生們青睞，民權國小今天線上英語直播帶動校園防疫大作戰，教育局吳榕峯今天也到現場感受直播平台魅力，鼓勵學生在家線上自學。

現場由教育局資訊教育中心候用校長邱彥瑄、鍾一哲搭檔，以逗趣的方式展示達學堂平台的功能與應用。民權國小校長陳詠禎也宣傳即將錄製的多元直播課程，現場由教師王振茂帶領線上2名學生，一起參與課程直播，讓大家瞭解「達學堂」平台直播教學的功能。

民權國小學童蘇品翰說，透過線上直播共學，能感受線上直播有趣的即時互動，尤其經由老師遠距離的連線指導，即使是在放假期間，也能學習到課程知識，就像在課堂上一樣。

高雄市「達學堂」平台於106年獲教育部教育雲專案補助，由高雄市打造結合直播、遊戲與數位學習的前瞻平台。平台以學生為學習主體，將自主學習、翻轉學習等其他不同策略融入教學，並且透過建置適合中小學學生學習的雲端互動型遊戲闖關模式，並搭配活動等推廣，引領學生學習興趣。108年獲教育部肯定，於前瞻數位建設計畫中補助高雄市，將達學堂直播模式推廣至全國。

「達學堂」平台上目前已有教學影片超過2350部，題庫超過1500題，防疫期間各校可使用平台召開班親會、晨會，另外透過使用平台，教師教材還可以共享，讓老師備課更便利。未來將結合遊戲模式，持續建置活潑多元的特色學習課程。為鼓勵更多學校參與直播共學，高雄市教育局2月26日透過直播，舉辦直播教室設備建置申請說明會，提供學校申請直播設備結合達學堂平台來加入共學行列。