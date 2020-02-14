快訊

以小博大，野村克也的弱者戰略兵法

菲律賓今官員激辯 消息人士：即將解除對台灣旅行禁令

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄「達學堂」直播平台 線上英語直播校園防疫大作戰

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
民權國小在「達學堂」線上英語直播帶動校園防疫大作戰。記者徐如宜／攝影

高雄市教育局直播平台高雄「達學堂」，現有教學影片超過2350部，題庫超過1500題。因新冠疫情開學日延到2月25日，達學堂最近頗受學生們青睞，民權國小今天線上英語直播帶動校園防疫大作戰，教育局吳榕峯今天也到現場感受直播平台魅力，鼓勵學生在家線上自學。

現場由教育局資訊教育中心候用校長邱彥瑄、鍾一哲搭檔，以逗趣的方式展示達學堂平台的功能與應用。民權國小校長陳詠禎也宣傳即將錄製的多元直播課程，現場由教師王振茂帶領線上2名學生，一起參與課程直播，讓大家瞭解「達學堂」平台直播教學的功能。

民權國小學童蘇品翰說，透過線上直播共學，能感受線上直播有趣的即時互動，尤其經由老師遠距離的連線指導，即使是在放假期間，也能學習到課程知識，就像在課堂上一樣。

高雄市「達學堂」平台於106年獲教育部教育雲專案補助，由高雄市打造結合直播、遊戲與數位學習的前瞻平台。平台以學生為學習主體，將自主學習、翻轉學習等其他不同策略融入教學，並且透過建置適合中小學學生學習的雲端互動型遊戲闖關模式，並搭配活動等推廣，引領學生學習興趣。108年獲教育部肯定，於前瞻數位建設計畫中補助高雄市，將達學堂直播模式推廣至全國。

「達學堂」平台上目前已有教學影片超過2350部，題庫超過1500題，防疫期間各校可使用平台召開班親會、晨會，另外透過使用平台，教師教材還可以共享，讓老師備課更便利。未來將結合遊戲模式，持續建置活潑多元的特色學習課程。為鼓勵更多學校參與直播共學，高雄市教育局2月26日透過直播，舉辦直播教室設備建置申請說明會，提供學校申請直播設備結合達學堂平台來加入共學行列。

教育局長吳榕峯表示，達學堂直播平台的推動，讓教學間的城鄉差距不再是距離，即使是在防疫停課期間，透過達學堂平台，仍然能引導學生學習學科內容，避免延後開學造成學習中斷。平台上的課程內容，也有提供學習測驗，學生可配合觀看完教學影片後參與作答，讓學習獲得最大成效。

教育局吳榕峯到現場感受「達學堂」直播平台魅力，鼓勵學生在家線上自學。記者徐如宜／攝影

直播 教育局 高雄市 新冠肺炎
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

吳宗憲揭「黃安退台灣演藝圈」原因　狠酸：去騎你的重機

心疼鑽石公主號隔離旅客？色情網站免費招待看香豔直播

阿里神話破滅？阿里Q3財報營收增速 創近3年來新低

台塑送消毒水又動員消毒 麥寮鄉率先防疫大作戰

相關新聞

滿天星計畫遭疑減編教師籌錢 高市府：尚未定案

高市府推出「飛躍一百滿天星計畫」，要讓百名大專院生出國，但高市教師職業工會質疑，市府將縮減國中小教職員額，以籌措計畫經費...

高雄「達學堂」直播平台 線上英語直播校園防疫大作戰

高雄市教育局的直播平台高雄「達學堂」，現有教學影片超過2350部，題庫超過1500題。因新冠疫情開學日延到2月25日，達...

佛心來著！金門炭雕業者準備1千個口罩免費大放送

新冠肺炎疫情發燒，口罩成為搶手貨，全台各地一罩難求，金門炭雕藝術博物館準備1千個高科技碳纖維口罩，將於明、後兩天分送給民...

山川琉璃吊橋三地門端18日起封閉 遊客改從瑪家端進出

為了改善坡度問題，屏東縣山川琉璃吊橋三地門端步道將於18日起封閉，打造友善步道，預計於110年4月底完工。為確保遊客安全，施工期間三地門端從售票亭至吊橋平台間將封閉並暫停售票，遊客仍可由瑪家端（原住民族文化園區）吊橋售票亭購票進入，俯瞰吊橋下壯闊的山巒美景。

居家檢疫2度擅離住所 馬祖首例開罰10萬

馬祖南竿一民眾在居家檢疫期間2度擅離住所，連江縣衛生福利局依據傳染病防治法開罰新台幣10萬元，並強調若再有人違規，將一律...

山川琉璃吊橋三地門端18日起封閉 遊客改從瑪家端進出

為了改坡度問題，屏東縣山川琉璃吊橋三地門端步道將於18日起封閉，打造友善步道，預計於110年4月底完工。為確保遊客安全，...

隔8個月列席行政院會仍有鏡頭相對 韓國瑜：平常心

8個月之前的2019年6月14日，高雄市長韓國瑜為向中央爭取防治登革熱的補助經費，列席行政院會，結果行政院會中攝影人員給...

支援防疫傳爆肝班表 高市衛局澄清

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴峻，高雄市衛生局疫調支援中心徵調衛生局所專業人員輪值應變，偏鄉衛生所護理人員反映，值了中心小夜班回來，隔天一大早又得到在地衛生所上班，疲於奔命又爆肝。衛生局簡任技正潘炤穎澄清，基層員工辛勞執行防疫，並未要求輪值同仁隔天再回原所內正常上班，相關差假交通事宜依據人事規範。

高雄鳳梨 月底出口可達百噸

近年大陸已成為台灣鳳梨的主要外銷市場，出口鳳梨中有9成7銷往大陸，高雄鳳梨產量占全台第三位，此波新冠肺炎讓各地鳳梨農民憂心忡忡。高市府農業局長吳芳銘指出，鳳梨在農曆年後沒有中斷出口，出口量在2月底可達100公噸，市府著手媒合國內團膳與開拓海外市場，逐步啟動各項因應短期衝擊的配套措施。

高雄舊警舍變「青銀住宅」5月完工

高雄市政府推出照顧青年、老人和弱勢的社會住宅，已施工和規畫的3處都展現對青年、老人與弱勢的照顧誠意，不但地點在市中心區，改建40年屋齡警察宿舍案更加建電梯，方便老人家上下樓；規畫在中都濕地附近興建的11層社會住宅，分別為單身、新婚和有子女年輕夫婦規畫不同坪數的住家，公共空間將設托育中心。

疫情嚴峻 高市御書房店休1個月

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴峻，包括餐飲在內的許多行業都受到嚴重衝擊，高雄市苓雅區和平路上受藝文人士歡迎的「御書房生活藝術空間」為了防疫，店休一個月；高雄捷運春節到元宵節的運量比去年同期少約兩成，不論是業者或是消費者都哀嘆：「疫情到底何時結束。」

共享機車 WeMo將騎進高雄

高雄市推共享運具，繼iRent共享電動機車去年底500輛投入高雄，共享智慧電動機車WeMo Scooter近期也將投入720輛到多處高雄熱門觀光景點。目前高雄市共有1千多輛電動共享機車，市府盼提升共享機車服務，減少私人燃油運具。

熱門新聞

【即時短評】盧秀燕拒台中州廳中央代管 原來有內幕！

記得先儲水！桃園這裡19日將停水或降水壓11小時

影／「終於在台灣結婚了」趙守泉、安迪同婚戀曲獲祝福

新冠肺炎居家檢疫或隔離還趴趴走 北市今晚再開罰3人

彰化市老人互助會面臨倒會 老人怨棺材本拿不到

掃瘟疫！台南金唐殿蕭壠香科 百足真人蜈蚣陣開館遶境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。