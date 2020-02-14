佛心來著！金門炭雕業者準備1千個口罩免費大放送

新冠肺炎疫情發燒，口罩成為搶手貨，全台各地一罩難求，金門炭雕藝術博物館準備1千個高科技碳纖維口罩，將於明、後兩天分送給民眾，一人以一個為限，每天各發送500個，業者也呼籲民眾，一人限領一個，讓更多需要的人都能拿到口罩。

座落在莒光樓對面的炭雕藝術博物館開業將近1年， 博物館內以備長炭產品為主軸，金門地區負責人張千恩表示，有鑑於金門地區的口罩及酒精等防疫物資有限，常常看到民眾大排長龍搶購口罩，相當不捨。

張千恩說，他們本著回饋社會，將店內庫存的1千個碳纖維口罩免費大放送，將於15、16日上午10時在莒光樓對面炭雕藝術博物館發放，他說，碳纖維口罩雖然不是醫療用口罩，但碳纖維能夠吸附異味、有毒氣體、耐酸鹼且抗菌又能重複多次使用，市價每個約120元。聯繫電話：082-328827

張千恩也指出，使用碳纖維口罩記住「看、戴、調、壓」四個口訣，看清楚口罩正反面後，對準口鼻戴上，再調整口罩能夠全包覆口鼻，最後將輕壓口罩上方的鼻線，讓鼻線與鼻樑緊合。