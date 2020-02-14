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高市2月好書 情人節舞動生命中的美好缺憾

中央社 / 高雄14日電

高雄市2月每月好書活動，適逢西洋情人節，向民眾推薦「生命中的美好缺憾」。另外，推薦影片特別找來即興舞者，搭配濃情的文字朗讀，跨域合作帶領讀者更深入感受。

普立茲獎得主約翰．葛林（John Green），用出色的文筆，創造了一個關於生命、愛情、遺憾的精采故事。「生命中的美好缺憾」講述患有癌症的男女主角，面對命運因不同的性格而有不同的態度，男主角想知道如何能夠不被忘記，而女主角卻希望自己的存在不要帶給別人傷害。

兩人相識於癌症倖存者青年團體，一起分享閱讀、一起旅行，拜訪共同喜愛的作家，因而產生感情。透過男女主角的故事，作者要告訴所有讀者，即使面對看似寫定的命運，也不一定只能成為和疾病畫上等號的人，只要活著的一天，就擁抱生命中簡單的美好。

高雄市政府文化局長林思伶表示，2月14日是西洋情人節，特別選在今天發布以愛情為引的2月好書。為讓讀者能從文字進入作者所述的生命及情感狀態，特別跨界合作邀請兩位即興舞者，襯著作品文字摘錄朗讀，用肢體的互動展現書中男女主角由各自不同的個體，到相識、相戀成為命運共同體。

以充滿火花及情意的肢體舞動畫面，帶領讀者「聽」故事、「看」故事，也「想」故事，一起探索「生命中的美好缺憾」，感恩生命的美好。

高雄市立圖書館表示，延續這項活動推動深入閱讀的初衷，每個月除了以不同的呈現方式推薦不同領域的好書，今年特別增加好書徵文獎勵，就參加對象調整分社會組及學生組，從原有12個獎項，提高至42個得獎名額，實質鼓勵市民朋友閱讀。

歡迎所有在高雄市就學、就業的讀者踴躍投稿。相關辦法也公布在每月好書專屬網站，或於開館時間洽高雄市立圖書館（07-5360238）。

高雄市 癌症
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