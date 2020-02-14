山川琉璃吊橋三地門端18日起封閉 遊客改從瑪家端進出

為了改坡度問題，屏東縣山川琉璃吊橋三地門端步道將於18日起封閉，打造友善步道，預計於110年4月底完工。為確保遊客安全，施工期間三地門端從售票亭至吊橋平台間將封閉並暫停售票，遊客仍可由瑪家端（原住民族文化園區）吊橋售票亭購票進入，俯瞰欣賞吊橋下壯闊的山巒美景。

山川琉璃吊橋是全國最長的臥床式吊橋，興建之初受限於隘寮溪兩岸地形，使瑪家端可平順地銜接既有道路，但三地門端僅能利用既有陡坡建造百餘階棧道階梯來連接，因不利於居民物資搬運且無法讓遊客平順步行，屏東縣政府交通旅遊處向交通部觀光局爭取到補助經費2400萬元，18日起執行改建工程，工期約330工作天，預計於110年4月底完工。

交通旅遊處表示，目前三地門端從吊橋平台至道路尚有22公尺的高低落差，確實不利民眾行走，改善工程將從現有步道東側另闢一條坡度較緩的步道，以原有步道旁為起點，往東側選擇地質較穩定的邊坡，透過「之」字型的緩升設計，讓步道緩緩爬升至坡頂的平台，打造出一條更適合大眾通行的友善步道。

山川琉璃吊橋位於茂林國家風景區內，跨越高屏溪的支流隘寮溪，橋體為吊床式吊橋，橋長262公尺、距河床平均高度45公尺，橋體兩側共1664顆的琉璃珠兩邊有原住民百步蛇圖騰，是一座可展示原住民傳統文化的大型美麗藝術品。