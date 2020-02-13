隔8個月列席行政院會仍有鏡頭相對 韓國瑜：平常心

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜今天列席行政院會之後回高雄主持防疫會議，並感謝中央與地方聯手抗疫。圖／高雄市政府提供

8個月之前的2019年6月14日，高雄市韓國瑜為向中央爭取防治登革熱的補助經費，列席行政院會，結果行政院會中攝影人員給他許多「特寫鏡頭」，後來出來一則被許多人看做是「消遣」韓國瑜出席院會的「影像紀錄」；隔了8個月，今天韓國瑜再列席行政院會，還是有鏡頭對著他。韓國瑜說他處之泰然，以平常心參加院會、該發言就發，在院會中可以感受到中央和地方真的是聯手一條心在抗疫。

韓國瑜要參加行政院會，高雄市政府昨天公開的市政行程中沒有列，韓國瑜表示，他知道今天行政院會要討論有關新冠肺炎疫情衝擊產經的紓困事項，即決定自己列席院會。

他表示，這波疫情對國內、對高雄的觀光、飯店、餐飲、夜市、勞工等等影響太大了，紓困案太重要了，他一定要參加今天的院會。

8個月前他在院會被拍攝、被剪輯出席影片，隔了8個月，今天「突然」出現在院會，氣氛會不會有點奇怪？韓國瑜說，他感覺不出來有什麼不一樣，就是平常心走進會場開會，要他發言就發言，今天也是有一個攝影鏡頭對著他，他就是平常心。　

韓國瑜上任高雄市長以來，到今天止參加了3次行政院會，第1次是前年12月27日，六都新當選的市長都列席院會，當時閣揆是目前的準副總統賴清德。第2次是去年6月14日為爭取高雄防治登革熱防治經費補助，特別列席院會，當時行政院長和今天都是蘇貞昌。

韓國瑜今天下午主持高雄的防疫會議，並在受訪時表示，在院會中可以感受到中央和地方真的是聯手一條心在抗疫，回高雄之後即指示市府相關局處跟中央部會對接，像教育部已備妥各項物資因應即將到來的開學，所以高雄市教育局在開學後如有困難可立刻向教育部反應；中央提出的紓困方案未來也可提供高雄商圈、飯店、會展、觀光、文創等行業補助，已請經發局協助了解，讓高雄遭受疫情衝擊的各行各業都能獲得補助。

韓國瑜 行政院 高雄市
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

罷韓攤位遭高市府人員勸離 基進改單人單點接件

影／時隔8個月再進行政院會 韓國瑜：因為防疫紓困太重要

校園防疫物資 韓國瑜籲教育部依人口比例分配

為了要口罩、酒精、額溫槍 韓國瑜三度列席行政院會　

相關新聞

情人節高雄戶所送禮祝福新人 罷韓總部送禮為連署書

明天2月14日是西洋情人節，高雄市政府民政局將舉辦「2020214愛你愛妳~愛一世」情人節「幸福列車站」活動，並送包括巧...

罷韓攤位遭高市府人員勸離 基進改單人單點接件

罷免高雄市長韓國瑜二階連署持續進行，但茄萣區罷韓攤位今天卻遭高市府經發局人員，以公有地未申請為由阻止，台灣基進表示，為了...

隔8個月列席行政院會仍有鏡頭相對 韓國瑜：平常心

8個月之前的2019年6月14日，高雄市長韓國瑜為向中央爭取防治登革熱的補助經費，列席行政院會，結果行政院會中攝影人員給...

目前無病例 金門警光會館居家檢疫安置處暫告一段落

金門警光會館日前因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，規畫為「民眾定點居家檢疫安置處」，目前收留安置的6人，明天將返家，會館作為...

金門研商金廈貨運與漁船防疫 禁大陸漁工上岸

金廈小三通於2月10日宣告暫停，但貨運仍持續，為了防堵新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，金門縣長楊鎮浯今天與海巡署金馬澎分署副分...

影／時隔8個月再進行政院會 韓國瑜：因為防疫紓困太重要

高雄市長韓國瑜今天出席行政院會，距離上次出席院會已8個月。韓國瑜下午主持防疫會議後受訪表示，是因為防疫紓困太重要了，所以...

屏東瑪家下午4.0有感地震 三地門達3級

今天下午3時44分，屏東地區發生規模4.0的有感地震，地點在屏東縣政府東方19.6公里處，也就是瑪家鄉附近，影響範圍包括...

朋友借汽機車 高雄區監理所：影印對方駕照以自保

朋友來借汽、機車，不好意思拒絕，又擔心對方借用車子時違規，自己要受罰。高雄區監理所教車主自保：儘量不要借給不熟識的人，如...

屏東家扶募款387萬 幫助500位學子

屏東家扶中心為500位受助學生募款387萬元，今天先對大專生頒發獎助學金，居住在小琉球的陳慧琳，國小二年級時因家中發生變...

愛上越南老婆 高雄一家5口歸化台灣國籍

高雄市杉林區男子謝翌釤單身多年，5年前迎娶越南籍妻子黃秀英，同時收養妻子3名未成年女兒來台生活，繼女來台後生下兒子，全家...

高雄偏鄉衛所支援防疫訴爆肝 衛生局：相關差勤依規範

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴峻，高雄市衛生局疫調支援中心徵調衛生局所專業人員輪值應變，偏鄉衛生所護理人員反映值了中心小...

打卡新去處！屏東咖啡杯珍藏品特展 情人節浪漫登場

屏東縣政府文化處搭配節慶，明天西洋情人節展出「What's Cup好玩咖」咖啡杯特展，展出德國麥森、奧地利施華洛世奇和台...

熱門新聞

爸爸每天背上下學 花蓮肌肉萎縮症高三生離世

愛上越南老婆 高雄一家5口歸化台灣國籍

台中交大、警犬隊投入台灣燈會 交通、維安滴水不漏

台中人注意！台74線潭子往返松竹這天封閉8小時

婦人2年未洗澡 大千到宅沐浴服務溫暖她的心

影／買不到口罩！ 佛心村長停產布包改做雙層布口罩送村民

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。