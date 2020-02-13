隔8個月列席行政院會仍有鏡頭相對 韓國瑜：平常心

8個月之前的2019年6月14日，高雄市長韓國瑜為向中央爭取防治登革熱的補助經費，列席行政院會，結果行政院會中攝影人員給他許多「特寫鏡頭」，後來出來一則被許多人看做是「消遣」韓國瑜出席院會的「影像紀錄」；隔了8個月，今天韓國瑜再列席行政院會，還是有鏡頭對著他。韓國瑜說他處之泰然，以平常心參加院會、該發言就發，在院會中可以感受到中央和地方真的是聯手一條心在抗疫。

韓國瑜要參加行政院會，高雄市政府昨天公開的市政行程中沒有列，韓國瑜表示，他知道今天行政院會要討論有關新冠肺炎疫情衝擊產經的紓困事項，即決定自己列席院會。

他表示，這波疫情對國內、對高雄的觀光、飯店、餐飲、夜市、勞工等等影響太大了，紓困案太重要了，他一定要參加今天的院會。

8個月前他在院會被拍攝、被剪輯出席影片，隔了8個月，今天「突然」出現在院會，氣氛會不會有點奇怪？韓國瑜說，他感覺不出來有什麼不一樣，就是平常心走進會場開會，要他發言就發言，今天也是有一個攝影鏡頭對著他，他就是平常心。

韓國瑜上任高雄市長以來，到今天止參加了3次行政院會，第1次是前年12月27日，六都新當選的市長都列席院會，當時閣揆是目前的準副總統賴清德。第2次是去年6月14日為爭取高雄防治登革熱防治經費補助，特別列席院會，當時行政院長和今天都是蘇貞昌。

韓國瑜今天下午主持高雄的防疫會議，並在受訪時表示，在院會中可以感受到中央和地方真的是聯手一條心在抗疫，回高雄之後即指示市府相關局處跟中央部會對接，像教育部已備妥各項物資因應即將到來的開學，所以高雄市教育局在開學後如有困難可立刻向教育部反應；中央提出的紓困方案未來也可提供高雄商圈、飯店、會展、觀光、文創等行業補助，已請經發局協助了解，讓高雄遭受疫情衝擊的各行各業都能獲得補助。