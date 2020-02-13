目前無病例 金門警光會館居家檢疫安置處暫告一段落

金門警光會館日前因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，規畫為「民眾定點居家檢疫安置處」，目前收留安置的6人，明天將返家，會館作為安置據點的任務將暫告一階段，為了確保後續旅客的使用安全，縣環保局與金沙鎮公所今天前往消毒，強調金門目前零病例，請大家別過度恐慌。

新冠肺炎疫情持續發燒，先前小三通入境旅客，只要有咳嗽、疑似發燒個案，縣府全都送醫院進行篩檢，並將人員統一安置，但這些旅客到底要安置在何處？卻讓縣長楊鎮浯傷透腦筋，縣府雖然曾想過要包下飯店或民宿，但大家聞「疫」色變，沒人敢承接。

楊鎮浯在考量避免民眾恐慌、選擇遠離人口集中處及可配合防疫管理的合適場所，最後才決定在警光會館進行安置。成立於民國85的金門警光會館，平日主要服務對象是警察、警眷，收費在800至1400元，此次是因為縣府實在找不到安置處，才臨危授命接下任務，成為縣府的救火隊。

據了解，警光會館從2月5日擔任起「定點居家檢疫安置處」，旅客入境時，如有發燒及呼吸道症狀便進行採檢，等待報告期間就入住在警光會館，最高曾單日收容16人，後來因為所安置的民眾採檢結果報告都是陰性，也都已陸續返家繼續居家檢疫中。

目前會館收留安置人員只有6人，多為縣內居家檢疫者，明天都將期滿返家。縣府說，這些民眾大多為居家檢疫者，如有發燒或呼吸道狀況，經衛生局安排採檢，在等待採檢報告結果期間，為確保其與家人健康，自願入住警光檢疫。