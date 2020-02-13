聽新聞
test
0:00 / 0:00

目前無病例 金門警光會館居家檢疫安置處暫告一段落

聯合報 / 記者蔡家蓁/金門即時報導
金門警光會館擔任民眾定點居家檢疫安置處，引起關注，金沙鎮長吳有家（左二）、縣環保局長楊建立（右二）今天都到場關心。記者蔡家蓁／攝影

金門警光會館日前因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，規畫為「民眾定點居家檢疫安置處」，目前收留安置的6人，明天將返家，會館作為安置據點的任務將暫告一階段，為了確保後續旅客的使用安全，縣環保局與金沙鎮公所今天前往消毒，強調金門目前零病例，請大家別過度恐慌。

新冠肺炎疫情持續發燒，先前小三通入境旅客，只要有咳嗽、疑似發燒個案，縣府全都送醫院進行篩檢，並將人員統一安置，但這些旅客到底要安置在何處？卻讓縣長楊鎮浯傷透腦筋，縣府雖然曾想過要包下飯店或民宿，但大家聞「疫」色變，沒人敢承接。

楊鎮浯在考量避免民眾恐慌、選擇遠離人口集中處及可配合防疫管理的合適場所，最後才決定在警光會館進行安置。成立於民國85的金門警光會館，平日主要服務對象是警察、警眷，收費在800至1400元，此次是因為縣府實在找不到安置處，才臨危授命接下任務，成為縣府的救火隊。

據了解，警光會館從2月5日擔任起「定點居家檢疫安置處」，旅客入境時，如有發燒及呼吸道症狀便進行採檢，等待報告期間就入住在警光會館，最高曾單日收容16人，後來因為所安置的民眾採檢結果報告都是陰性，也都已陸續返家繼續居家檢疫中。

目前會館收留安置人員只有6人，多為縣內居家檢疫者，明天都將期滿返家。縣府說，這些民眾大多為居家檢疫者，如有發燒或呼吸道狀況，經衛生局安排採檢，在等待採檢報告結果期間，為確保其與家人健康，自願入住警光檢疫。

楊鎮浯表示，沒有公開說明安置地點，主要還是因為配合防疫政策及維安需求，如果因民眾的恐慌與不諒解，進而演變成維安事件，甚至造成社會成本付出，實在是非常不值得。

金門安置小三通入境旅客疑似發燒個案處，沒人敢接，最後是警光會館充當「救火隊」承接下來。記者蔡家蓁／攝影

新冠肺炎 發燒
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

金門海巡強化漁船防疫規範 禁止大陸漁工上岸

金門研商金廈貨運與漁船防疫 禁大陸漁工上岸

小三通暫停 楊鎮浯：攜手共度難關

金門小三通暫停在即 明天末2班船恐客滿

相關新聞

情人節高雄戶所送禮祝福新人 罷韓總部送禮為連署書

明天2月14日是西洋情人節，高雄市政府民政局將舉辦「2020214愛你愛妳~愛一世」情人節「幸福列車站」活動，並送包括巧...

罷韓攤位遭高市府人員勸離 基進改單人單點接件

罷免高雄市長韓國瑜二階連署持續進行，但茄萣區罷韓攤位今天卻遭高市府經發局人員，以公有地未申請為由阻止，台灣基進表示，為了...

隔8個月列席行政院會仍有鏡頭相對 韓國瑜：平常心

8個月之前的2019年6月14日，高雄市長韓國瑜為向中央爭取防治登革熱的補助經費，列席行政院會，結果行政院會中攝影人員給...

目前無病例 金門警光會館居家檢疫安置處暫告一段落

金門警光會館日前因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，規畫為「民眾定點居家檢疫安置處」，目前收留安置的6人，明天將返家，會館作為...

金門研商金廈貨運與漁船防疫 禁大陸漁工上岸

金廈小三通於2月10日宣告暫停，但貨運仍持續，為了防堵新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，金門縣長楊鎮浯今天與海巡署金馬澎分署副分...

影／時隔8個月再進行政院會 韓國瑜：因為防疫紓困太重要

高雄市長韓國瑜今天出席行政院會，距離上次出席院會已8個月。韓國瑜下午主持防疫會議後受訪表示，是因為防疫紓困太重要了，所以...

屏東瑪家下午4.0有感地震 三地門達3級

今天下午3時44分，屏東地區發生規模4.0的有感地震，地點在屏東縣政府東方19.6公里處，也就是瑪家鄉附近，影響範圍包括...

朋友借汽機車 高雄區監理所：影印對方駕照以自保

朋友來借汽、機車，不好意思拒絕，又擔心對方借用車子時違規，自己要受罰。高雄區監理所教車主自保：儘量不要借給不熟識的人，如...

屏東家扶募款387萬 幫助500位學子

屏東家扶中心為500位受助學生募款387萬元，今天先對大專生頒發獎助學金，居住在小琉球的陳慧琳，國小二年級時因家中發生變...

愛上越南老婆 高雄一家5口歸化台灣國籍

高雄市杉林區男子謝翌釤單身多年，5年前迎娶越南籍妻子黃秀英，同時收養妻子3名未成年女兒來台生活，繼女來台後生下兒子，全家...

高雄偏鄉衛所支援防疫訴爆肝 衛生局：相關差勤依規範

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴峻，高雄市衛生局疫調支援中心徵調衛生局所專業人員輪值應變，偏鄉衛生所護理人員反映值了中心小...

打卡新去處！屏東咖啡杯珍藏品特展 情人節浪漫登場

屏東縣政府文化處搭配節慶，明天西洋情人節展出「What's Cup好玩咖」咖啡杯特展，展出德國麥森、奧地利施華洛世奇和台...

熱門新聞

爸爸每天背上下學 花蓮肌肉萎縮症高三生離世

愛上越南老婆 高雄一家5口歸化台灣國籍

台中交大、警犬隊投入台灣燈會 交通、維安滴水不漏

台中人注意！台74線潭子往返松竹這天封閉8小時

婦人2年未洗澡 大千到宅沐浴服務溫暖她的心

影／買不到口罩！ 佛心村長停產布包改做雙層布口罩送村民

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。