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共享機車 WeMo將騎進高雄

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄報導
高雄市推共享運具，繼iRent共享電動機車去年底500輛投入高雄，共享智慧電動機車WeMo Scooter近期也投入720輛到高雄觀光景點。圖／高雄市交通局提供

高雄市推共享運具，繼iRent共享電動機車去年底500輛投入高雄，共享智慧電動機車WeMo Scooter近期也將投入720輛到多處高雄熱門觀光景點。目前高雄市共有1千多輛電動共享機車，市府盼提升共享機車服務，減少私人燃油運具。

市府交通局表示，因應近來共享運具的發展，市府已針對共享運具訂定相關自治條例與管理辦法，目前高雄市電動自行車部分，已有400輛夠酷比（Gokube）共享電動自行車及50輛溜馬（LavieBike）共享電動輔助自行車。

共享電動機車則繼去年底iRent進入高雄市，投入500輛共享電動機車提供隨租隨還服務，涵蓋左營區、鼓山區、三民區、前鎮區、鳳山區、鳥松區等10行政區。威摩科技（WeMo Scooter）也預計近期投入720輛電動機車提供服務。

威摩科技看準觀光市場移動需求，首波電動機車服務據點，鎖定蓮池潭、壽山動物園、旗津等高雄觀光熱點，以手機APP就能租借。

威摩科技電動機車也與交通局MeNGo月票結合，串聯公車、捷運等大眾運輸工具，可使用MeNGo點數600點折抵，享前12分鐘借車免費。交通局表示，希望藉共享運具串聯大眾運輸的第一哩路及最後一哩路，也盼能逐步降低私人燃油運具的持有率及使用率，進而減少空氣汙染。

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