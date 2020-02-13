共享機車 WeMo將騎進高雄

高雄市政府推出照顧青年、老人和弱勢的社會住宅，已施工和規畫的3處都展現對青年、老人與弱勢的照顧誠意，不但地點在市中心區，改建40年屋齡警察宿舍案更加建電梯，方便老人家上下樓；規畫在中都濕地附近興建的11層社會住宅，分別為單身、新婚和有子女年輕夫婦規畫不同坪數的住家，公共空間將設托育中心。

2020-02-13 23:05