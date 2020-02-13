情人節高雄戶所送禮祝福新人 罷韓總部送禮為連署書

明天2月14日是西洋情人節，高雄市政府民政局將舉辦「2020214愛你愛妳~愛一世」情人節「幸福列車站」活動，並送包括巧克力在內的好禮祝福辦理結婚登記的新人。另外罷免高雄市長韓國瑜總部也舉辦「愛，就4要罷韓」活動，4人有效罷韓連署書換一個「罷字」巧克力夾心小蛋糕。

民政局應西洋情人節的景，明天下午1時30分將在左營區戶政所舉辦情人節結婚登記活動，特別設計「幸福列車站」及唯美打卡熱點供辦理結婚登記的新人拍照，民政局長曹桓榮也將扮演「幸福列車長」，送給贈每對登記的新人「左營→幸福」車票、巧克力糖和小禮物祝福每對新人愛情甜甜蜜蜜、婚姻美滿幸福。

罷韓的「光復高雄總部」明天也應西洋情人節的景，上午9點起，在總部舉辦「愛，就4要罷韓」情人節活動，準備了限量的「罷字」巧克力夾心小蛋糕，要送給單次送交4人及4人以上有效連署書的民眾，送完為止，希望這個周六、日達到30萬連署人數。