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兩手策略？菲國一面嗆台免簽要撤就撤 一面盼儘快解禁

罷韓攤位遭高市府人員勸離 基進改單人單點接件

中央社 / 高雄13日電
罷韓團體11日公布二階段連署書份數累計已23萬753份，超過法定基本門檻22.8萬份。 聯合報記者蔡容喬／攝影

罷免高雄市長韓國瑜二階連署持續進行，但茄萣區罷韓攤位今天卻遭高市府經發局人員，以公有地未申請為由阻止，台灣基進表示，為了不讓基層人員為難，改為單人單點連署接件。

台灣基進新聞部副主任張博洋表示，志工曾在相同地點擺攤5天，都未遭檢舉或有市府官員出面阻撓，但今天就有經發局人員主張這地點是公有地，不能設攤，不過依選罷法規定，罷免團體在不影響交通和私有地情形下，就可擺攤，籲市府勿以技術性手法打壓。

經發局則解釋，因擺攤地點在市場旁的公有地，且未申請又接獲民眾檢舉，才派人前往勸導處置。台灣基進協調後，為不讓市府基層人員為難，志工下午便在附近改為單人單點連署。

另外，時代力量高雄黨部在1月29日罷韓二階連署開跑時，也在高雄各區擺設罷免連署攤位，至今共出攤57次，徵求到約1萬份連署書，經分區整理後由時代力量高雄黨部主委陳惠敏送交給「光復高雄」罷韓總部代表尹立。

陳惠敏表示，罷免是憲法保證的基本權，高雄黨部接下來還是會持續到各地擺攤。這不僅是一場街頭公民課，也是高雄市民對韓國瑜的不信任投票，並不會因為總統選舉結束而消失。

陳惠敏指出，今天繳出的1萬份連署書，都是經過一張張整理分區完成。志工之後將會持續出攤，把握週末時間增加設攤點，並希望能到代收點較少和不容易簽到或繳交連署書的地方設攤。

「光復高雄」罷韓總部1月29日成立後，即開始二階連署，設立多個連署點受理接件，至今天約累計25萬份。總部希望在2月28日收齊30萬份連署書，以利後續分類造冊，並趕在3月28日，法定60天內將連署書送到中選會。

高雄市公民數約228萬人，依據選罷法規定，罷免提議階段要有1%以上選民簽署，即第1階段要有2萬2800份提議書，第2階段要有10%以上選民簽署，第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免票數，且同意票數需達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾58萬票）。

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