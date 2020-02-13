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兩手策略？菲國一面嗆台免簽要撤就撤 一面盼儘快解禁

金門海巡強化漁船防疫規範 禁止大陸漁工上岸

中央社 / 金門縣13日電

為防堵武漢肺炎疫情，金門縣政府今天表示，嚴防大陸漁工上岸，台灣籍漁船、動力小船、遊艇如離開禁限制水域一定範圍或與大陸漁船接觸，漁民返金後必須居家檢疫。

為了使武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病）防疫作為更有規範，縣府傍晚邀請海洋委員會海巡署金馬澎分署副分署長宋子陽、海委會海巡署艦隊分署第九海巡隊副隊長王榮忠、第十二巡防區指揮部主任詹嘉德；衛福部疾病管制署金門辦事處主任吳俊輝、移民署金門服務站代表及縣府業管單位主官管等，共同商議，超前布署，齊力完善地區防疫作為。

金門縣長楊鎮浯表示，自中央流行疫情指揮中心1日公布小三通入境旅客須實施居家檢疫14天措施後，他便指示相關單位積極與陸方協調小三通貨船防疫措施，也獲得陸方實質回應與配合；但現行漁船、動力小船及遊艇管制部分，需要海巡單位及疾管署協助，才能更嚴密防堵疫情。

縣府表示，小三通貨船部分，在與中國大陸協商取得共識下，台灣籍小三通貨船停靠在廈門、泉州等福建港口，嚴禁船員下船及與陸籍人員近距離接觸；陸籍貨船停靠金門港期間也禁止船員下船，嚴格落實船員防疫措施，提交船員健康聲明卡等資料交接在船邊完成，由配戴防護設備人員拿取，避免人員交叉登船或上岸。

至於金門縣政府的具體作法，楊鎮浯指出，小三通貨船比照航空公司空服員管理模式，要求航商和從業人員抵達金門後必須自主健康管理，每天量測體溫2次，人員如需外出，則應配戴口罩；縣府並要求各單位加強小三通貨船防疫，落實船艙消毒清潔。港區警察、岸巡與國境隊已增派人力巡檢，嚴禁陸籍船員下船等具體作為。

而依據今天討論決議，縣府表示，新增具體防疫管制作為包括，絕對嚴防大陸漁工上岸，請海巡署協助，自即日起，台灣籍漁船、動力小船、遊艇如離開禁限制水域一定範圍或與大陸漁船接觸，船上漁民返金後，應採取14天居家檢疫措施。縣府請疾管署協助，對於違規船隻人員開具居家檢疫通知書。

楊鎮浯同時表示，縣府對小三通貨船從業人員專案列冊報備，充分掌握人員出勤狀況及居住場所，並派員不定期抽檢及進行健康關懷訪視。

縣府進一步說明，目前貨運航商所屬非本地籍的船員全數住在船上，在金廈泉三地的高規格防疫標準下，已將雙方接觸的可能性降到最低；後續從業人員自主健康管理的措施，也會加強落實與抽檢。

楊鎮浯感謝海巡署、疾管署、港警及移民署等中央單位的協助，與縣府強化防疫防線，大家協力保護鄉親的健康。他也呼籲，面對疫情，鄉親切勿恐慌，做好個人健康防護，縣府定會做好地區防疫整備工作，務必將疫情隔絕於境外。

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