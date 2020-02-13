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屏東山川琉璃吊橋改建 18日起封閉三地門端

中央社 / 屏東縣13日電
改善工程18日起施工，預計於明年4月底完工。圖／本報資料照片

屏東縣政府今天表示，山川琉璃吊橋三地門端從吊橋平台到道路，有22公尺高低落差，不利民眾行走，縣府將改建成適合大眾的友善步道，18日起三地門端封閉，民國110年4月完工。

屏東縣政府發布新聞稿表示，山川琉璃吊橋位於茂林國家風景區內，為連接屏東縣三地門鄉與瑪家鄉的人行吊橋，跨越高屏溪的支流隘寮溪，橋體為吊床式吊橋，橋長262公尺、距河床平均高度45公尺，曾是全台最長吊床式吊橋，橋體兩側共1664顆琉璃珠，2邊有原住民百步蛇圖騰，是可展示原住民傳統文化的大型美麗藝術品。

屏東縣政府交通旅遊處表示，目前三地門端從吊橋平台到道路有22公尺高低落差，確實不利民眾行走，改善工程將從現有步道東側另闢坡度較緩步道，以原有步道旁為起點，往東側選擇地質較穩定邊坡，透過「之」字型緩升設計，讓步道緩緩爬升到坡頂平台，打造出更適合大眾通行的友善步道。

交旅處表示，改善工程18日起施工，預計於明年4月底完工，為確保遊客安全，施工期間三地門端從售票亭到吊橋平台間將封閉並暫停售票，遊客仍可由瑪家端（原住民族文化園區）吊橋售票亭購票進入，俯瞰欣賞吊橋下壯闊山巒美景。

屏東縣政府 吊橋 原住民
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