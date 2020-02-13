金門研商金廈貨運與漁船防疫 禁大陸漁工上岸

金廈小三通於2月10日宣告暫停，但貨運仍持續，為了防堵新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，金門縣長楊鎮浯今天與海巡署金馬澎分署副分署長宋子陽等人開會研商，即日起嚴防大陸漁工上岸、本國籍漁船如離開禁限制水域或與大陸漁船接觸，船上漁民也將採取14天居家檢疫措施等防疫管制，盼超前布署，齊力完善地區防疫作為。

縣府今日邀請海洋委員會海巡署金馬澎分署副分署長宋子陽、海洋委員會海巡署艦隊分署第九海巡隊副隊長王榮忠、第十二巡防區指揮部主任詹嘉德；衛福部疾病管制署金門辦事處主任吳俊輝、移民署金門服務站代表及縣府業管單位主官管等，共同商議關於漁船及小三通貨船船員的防疫規範。

楊鎮浯表示，自中央流行疫情指揮中心2月1日公布小三通入境旅客須實施居家檢疫14日措施後，他便指示相關單位積極與陸方協調小三通貨船防疫措施，也獲得陸方的回應與配合，也依據海巡署拜會研議貨船管制方式，搭配目前料羅港區的做法，是相對嚴謹扎實。但現行關於漁船、動力小船及遊艇管制部分，則需要海巡單位及疾管署的協助，方能更加嚴密防堵疫情。

縣府表示，小三通貨船部分，目前已與陸方協商並取得共識，包括我國小三通貨船停靠於廈門、泉州等福建港口，嚴禁船員下船及與陸籍人員近距離接觸。陸籍貨船停靠金門港期間禁止船員下船，嚴格落實船員防疫措施。

此外，比照航空公司空服員管理模式，要求小三通貨運航商及從業人員抵金後必須自主健康管理，每日量測體溫兩次，人員如需外出，則應戴口罩；而CIQS聯檢會議，已要求各單位加強小三通貨船防疫，並落實船艙消毒清潔。另港區警察、岸巡與國境隊也已增派人力巡檢，嚴禁陸籍船員下船。

經過今天討論決議，新增具體防疫管制作為是「漁船」、「動力小船」、「遊艇」部分，絕對嚴防大陸漁工上岸。海巡署協助，自即日起，本國籍漁船、動力小船、遊艇如離開禁限制水域一定範圍或與大陸漁船接觸，其船上漁民返金後，應採取14天居家檢疫措施。疾管署對於前開違規船隻人員開具居家檢疫通知書。